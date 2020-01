Dario Franceschini: “Nessuna discontinuità? È un’idiozia”

Il ministro apre il seminario Pd all’Abbazia di Contigliano scagliandosi contro “l’idiozia offensiva della mancata discontinuità” del Conte bis. “Ma ora serve una fase due”

FRANCESCHINI “Vorrei, intanto, che si togliesse ogni dubbio sul fatto che in agosto abbiamo fatto la cosa giusta “Ringrazia Renzi allora. Perché, se non ricordo male, il prode Zinga era contrario.Poi ! La discontinuità sui decreti sicurezza, Franceschini! C’è stata o no? No, tant’è che sono ancora lì.Governo Conte 1 = decreti sicurezza 1 & 2 in essere

Governo Conte 2 = decreti sicurezza 1 & 2 in essere

Governo conte 1 = Redditodi cittadinanza

Governo conte 2 = reddito di cittadinanza

Governo contr 1 = Flat tax

Governo conte 2 = Flat Tax

Governo conte 1 = irrilevanza in politica estera

Governo cotne 2 = irrilevanza in politica estera

Governo conte 1= tagli alla spesa pubblica, sanità e scuola

Governo conte 2 = tagli alla spesa pubbilica, sanità e scuola

Vorrei capire dove sia la discontinuità.Effettivamente non si può dire che la “discontinuità” non ci sia stata.

Eccome se c’è stata … infatti Salvini è all’opposizione.MA GRAZIE A RENZI

POI OK E come si suol dire : Roma non è stata fatta in un giorno.

Quindi, giustamente, un momento di pazienza. Si è appena riusciti a varare una finanziaria che ha bloccato gli aumenti dell’iva, aggiungendovi qualche mld in “distribuzione”.A DEBITO Vorrei vedere se e continuità o se non c’è discontinuità.

Poi siamo tutti ben disposti al : ci vuole ben altro !!!

Altra cosa se per “discontinuità” si intende sull’intesa politica di una maggioranza che dovrebbe dimostrarsi coerente e propositiva, leale e propensa alla mediazione. Nel caso la “discontinuità” si vede un pò pochino. Perlomeno in alcuni.E come si dice: calma e gesso. Vedrete che a qualche maggiore coesione si arriverà.E LE POLTRONE SONO SALDAMENTE SOTTO IL CULO. Piano, piano! Buono buono !!! DEVONO PASSARE TRE ANNI

Il franceschini delle poltrone parla di cose inesistenti e di una disontinuità,che vede solo lui. Neppure nei ministeri si sono visti uomini nuovi.Infatti e’ tornato dove era stato messo da Renzi,del quale era un grande estimatore poi per la poltrona un nemico acerrimo.E’ u umo per tutte le occasioni,bravo solo a tessere trame per rimanere sempre a galla. Non si capisce come mai un politico come lui,che nulla ha fatto per le istituzioni,nessuna proposta economica-sociale e’ mai uscita dal suo cervelletto,rappresentante della parte peggiore del pd,i sopravissuti della democrazia cristiana,riesca ad ottenere sempre ministeri o considerazione dai segretari. E’ stato il fautore dell’alleanza con i 5stelle “per il bene dell’italia” contro ogni logica.

Il PD rimarrà sempre il PD fatto dai soliti cacicchi che vedono soltanto il partito e le alleanza per rimanere sulle poltrone , franceschini riconosco che è un ottimo ministro della cultura e che ha ottenuto dei risultati importanti in quel campo , ma questo governo ha fatto una sola cosa , ha rimandato e sottolineo rimandato i 23 miliardi dell’IVA poi ha fatto una soltanto una montagna di chiacchiere ed aumentato il debito, adesso è già ripartito con le chiacchiere e non ascolta ciò che la società ha bisogno e cioè più soldi in busta paga , LAVORO sopratutto per i giovani , sicurezza ,perchè con l’immissione di tanti immigrati ci sono più stupri, rapine , furti nelle abitazioni, droga a sfare e poche forze dell’ordine e sopratutto con pochi mezzi , caro Franceschini a noi del PD,M5S LeU non ce ne frega niente vogliamo un governo che governi con gente competente e le sardine sono una voce è sufficiente ascoltarla vi dovrebbe dire qualcosa.

