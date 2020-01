UNA TROMBETTA E DUE TROMBONI

Bianca P. Berlinguer (la “P” sta per “Purtroppo”) intervista, si fa per dire, dato che parla sempre solo lei interrompendo e spezzettando le risposte dei malcapitati interlocutori, Cacciari e Mieli chiedendo loro se non vedano posizioni strumentali di alcuni partiti nel voto sull’affare Salvini/Gregoretti. Paolo Mieli premette che, trattandosi di un caso analogo a quello della Diciotti, la coerenza politica vorrebbe che ciascun partito replicasse lo stesso voto dato in precedenza. Quindi, aggiunge, è evidente che il cambio di voto del M5S, dal no al sì, è un chiaro caso di strumentalizzazione politica. Poi aggiunge, sorprendentemente, “ma anche il voto di Italia Viva è palesemente strumentale. Renzi ha fatto recentemente un discorso in Senato, citando Moro e Craxi, per dichiarare il suo garantismo e ora vota a favore del processo a Salvini?”. Cacciari fa sì col capoccione e la signora Purtroppo Berlinguer sorride soddistatta, perché l’ordine è sempre quello di incolpare Renzi di qualunque cosa. Ma come Mieli? Hai appena detto che per coerenza ciascuno dovrebbe votare come la volta precedente e Renzi, che voterà allo stesso modo, è l’unico che mantenendo quel voto sarebbe incoerente? Dovrebbe cambiare voto per coerenza col suo garantismo, sostiene lo “storico” (?) Mieli. Ma chi ha stabilito che garantismo significa sottrarre qualcuno al processo? Garantismo vuol dire che se ravvisi che le ragioni addotte dalla magistratura, non per condannarlo, che non è questo il ruolo del Parlamento, ma perché gli sia fatto un processo pubblico, rapido e giusto, con tutte le garanzie della difesa, devi lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Questo è il trattamento informativo su Renzi ammannito da anni agli italiani tra bugie, incoerenze, malafede e qualche punta di arteriosclerosi. Sono certo che se Renzi avesse annunciato un voto difforme da quello dato sulla Diciotti avrebbero sottolineato comunque la sua incoerenza e una qualche pastetta con Salvini. Cesare deve morire!

