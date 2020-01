DELUSO DALLE SARDINE Le sardine gettano la maschera, e per mezzo delle parole di in loro leader, imputano a #MatteoRenzi di avere rovinato il centrosinistra. #Unionicivili, legge contro il #caporalato, #divorziobreve, legge sul #dopodinoi, legge sull’#autismo e #testamentobiologico, #accoglienza immigrati… Alrto rappresentante delle Sardine va in TV per attaccare il Governo Renzi persino sui diritti civili. Con il nostro Governo l’Italia ha avuto le unioni civili, il dopo di noi, la legge sull’autismo, il terzo settore, la cooperazione internazionale, il REI, l’aumento del servizio civile, la legge sullo spreco alimentare. Siamo abituati a quelli che attaccano il Matteo sbagliato, lo hanno fatto per anni. Tenetevi stretti i vostri pregiudizi, noi teniamo strette le nostre leggi di civiltà. Queste sarebbero riforme che hanno rovinato il centrosinistra? Io direi che queste sono riforme che hanno trasformato l’Italia in un paese più civile. Tutto ciò comunque mi mette tristezza, anche perché ero in piazza assieme alle sardine a manifestare. Se questa allora è la vera identità politica di questo movimento, inevitabilmente sono costretto a prendere le distanze. Peccato davvero.

E TENETE PRESENTE CHE SE….. Lo dico da adesso, se il centrosinistra con Bonaccini compirà la mission impossible di impedire che Salvini vinca le regionali in Emilia Romagna il merito sarà al 99% di Stefano Bonaccini, della sua capacità di amministratore, della sua capacità politica di orientare e guidare una campagna elettorale con l’aiuto di ITALIA VIVA. Altri evitino il giorno dopo di assegnarsi meriti che non hanno parlo del PD che della vergogna si nasconde. A partire dai “pescitielli di cannuccia mandati avanti dal PD codardo” che hanno convocato per il 19 in piazza a Bologna una manifestazione proprio a questo scopo. Perché, cari pescetielli, se a 7 giorni dal voto non dai nessuna indicazione chiara su quale candidato presidente votare e non sei impegnato con nessuna lista, né d’altra parte candidando qualcuno in qualche lista, come sanno tutti quelli che in vita loro hanno partecipato attivamente almeno una volta ad una campagna elettorale, non peschi nulla sul bacino di quelli che sono ancora indecisi. Ca’ nisciuno è fesso.

MI RIVOLGO HAI DELUSI COME ME !PERCHÉ «Passate le regionali in Emilia ITALIA VIVA SI IMPEGNERÀ PERCHÉ il governo deve sbloccare i cantieri con Italia Shock e rilanciare la crescita. Ci sono 120 miliardi di euro bloccati dalla burocrazia, è inspiegabile aspettare ancora: a febbraio presenteremo la nostra proposta. Abbiamo fatto un governo per salvare l’Italia dal sovranismo di Salvini, ma non basta essere contro. E dunque fondamentale che l’esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure come Quota 100 l’Italia si è fermata, la crescita si è azzerata. Bisogna ripartire subito».QUESTO E IL NOSTRO PROGRAMMA NEL IMMEDIATO.MA ABBIAMO BISOGNO DI VOI POPOLO ITALIANO Italia Viva vi aspetta !

