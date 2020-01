ECCO UN MOTIVO IN PIÙ’ PER I VOTANTI DEL PD DI ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE QUEL PARTITO ! Italia Viva vi aspetta ! Dal conclave di Contigliano si solleva una fumata bianca. È sulla prescrizione: un argomento caldissimo, a dispetto del gelido convento reatino in cui sono chiusi ministri, parlamentari e dirigenti PD. Nelle segrete stanze dell’abbazia circola, come nella suggestione di Umberto Eco, il nome della rosa: un patto segreto cui tutti i convenuti giurano fedeltà. Il codice miniato da tutelare a costo della vita qui assume le prosaiche fattezze del testo della riforma Bonafede. È Lucia Annunziata, rimasta fuori dalle porte del conclave, a rivelare i dettagli della riunione dem: «Don Dario Franceschini in chiesa ha chiesto a una coppia di conviventi un po’ riottosi di sposarsi». In sostanza la strategia politica espressa durante l’incontro in questo “freddissimo e austerissimo convento”, continua la Annunziata è che «l’alleanza tra il PD e M5S si rinsaldi, diventi strategica» legandosi al progetto, tratteggiato dal segretario Zingaretti, di un partito che cambia nome e simbolo, magari proprio in asse con lo sparring partner a Cinque Stelle. ECCO UN MOTIVO IN PIÙ’ PER I TANTI VOTANTI DEL PD DI ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE QUEL PARTITO ! Italia Viva vi aspetta !

E TENETE PRESENTE CHE SE….. Lo dico da adesso, se il centrosinistra con Bonaccini compirà la mission impossible di impedire che Salvini vinca le regionali in Emilia Romagna il merito sarà al 99% di Stefano Bonaccini, della sua capacità di amministratore, della sua capacità politica di orientare e guidare una campagna elettorale con l’aiuto di ITALIA VIVA. Altri evitino il giorno dopo di assegnarsi meriti che non hanno parlo del PD che della vergogna si nasconde. A partire dai “pescitielli di cannuccia mandati avanti dal PD codardo” che hanno convocato per il 19 in piazza a Bologna una manifestazione proprio a questo scopo. Perché, cari pescetielli, se a 7 giorni dal voto non dai nessuna indicazione chiara su quale candidato presidente votare e non sei impegnato con nessuna lista, né d’altra parte candidando qualcuno in qualche lista, come sanno tutti quelli che in vita loro hanno partecipato attivamente almeno una volta ad una campagna elettorale, non peschi nulla sul bacino di quelli che sono ancora indecisi. Ca’ nisciuno è fesso.

POI «Passate le regionali in Emilia ITALIA VIVA SI IMPEGNERÀ PERCHÉ il governo deve sbloccare i cantieri con Italia Shock e rilanciare la crescita. Ci sono 120 miliardi di euro bloccati dalla burocrazia, è inspiegabile aspettare ancora: a febbraio presenteremo la nostra proposta. Abbiamo fatto un governo per salvare l’Italia dal sovranismo di Salvini, ma non basta essere contro. E dunque fondamentale che l’esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure come Quota 100 l’Italia si è fermata, la crescita si è azzerata. Bisogna ripartire subito».QUESTO E IL NOSTRO PROGRAMMA NEL IMMEDIATO.MA ABBIAMO BISOGNO DI VOI POPOLO ITALIANO Italia Viva vi aspetta !

