IO MI CHIEDO PERCHE!Quest’ uomo MATTEO RENZI oggi è il più’ disprezzato d’Italia, evitato come la peste e considerato colpevole anche dell’ incendio dell’antica Roma

Quest’ uomo MATTEO RENZI oggi è il più’ disprezzato d’Italia, evitato come la peste e considerato colpevole anche dell’ incendio dell’antica Roma.

MATTEO RENZI • L’ uomo che ha tentato di cambiare l” Italia e si e’ trovato contro tutti coloro che non l’ hanno voluta rinnovare per conservare i loro privilegi e le loro rendite di posizione : • dai magistrati che volevano continuare ad andare in pensione a 75 anni ( vedi l’ ex procuratore generale antimafia Francesco Roberti ) volevano continuare ad andare in ferie 45 giorni all’ anno, ai 6 milioni di evasori che non avevano mai pagato il canone TV • dai ” padroncini ” ( e mafie collegate ) colpiti dalla trasformazione del caporalato in reato penale ai dinosauri del PD che non si rassegnavano a perdere l’antico potere che ha sempre bloccato lo sviluppo del paese, ai consiglieri regionali (e relative famiglie) a cui sarebbe stato dimezzato lo stipendio • dai consiglieri provinciali ( e relative famiglie ) che sarebbero scomparsi con l’ abolizione delle province, ai potenziali 300 senatori (e relative famiglie) che con il sistema unicamerale avrebbero perso 150.000 euro cadauno all’anno • dalle centinaia e centinaia di avvocati ( e relative famiglie ) diventati ricchissimi lucrando sugli interminabili contenziosi stato regione nati nel 2001 con l’ introduzione della legislazione concorrente tramite il famigerato art. V della costituzione made Lega / D’Alema ai sindacalisti consiglieri dell’inutile CNEL. • L’uomo che non avrebbe potuto varare senza l’accordo con Berlusconi la riforma costituzionale che prevedeva tutti i provvedimenti appena citati perché la Costituzione richiede, per farlo il voto dei 2/3 dei parlamentari e solo Berlusconi era d’accordo (ma quando questi, con D’Alema, voleva Amato Presidente della Repubblica lo ha mandato a quel paese e ci ha regalato Mattarella ). • L’uomo che ha preso il governo del paese ai limiti del fallimento e lo ha riportato in carreggiata con il PIL a + 1,6 % ( oggi + 0, 1% ) e lo spread a 100 ( ora 300 , livello della Grecia ) tanto per limitarsi solo a due numeri – L’ uomo che ha realizzato una mai vista redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori meno pagati , attraverso l’ aumento di 960 all’anno degli stipendi mensili fino a 1.500 euro. • L’uomo che ha costituito un’ apposita Autorità Nazionale Anti corruzione ( ANAC -) affidandola ad un magistrato al di sopra di ogni sospetto come Cantone e varato un rigoroso codice degli appalti . • L’uomo che non ha tradito Letta, rimosso non da lui ma dalla Direzione del PD e da Napolitano perché’ non ritenuto all’altezza della gravità di quel terribile momento. • L’uomo che detiene il più basso record mondiale di ” non mantenimento della parola ” ( una sola volta quando ha detto che si sarebbe ritirato dalla politica se al referendum avesse vinto il NO, classico e banale artificio retorico da sempre e da tutti utilizzato per drammatizzare gli effetti dell’eventuale vittoria dell’avversario :” si me lasci m’acciro si dice in Campania ” è da sempre un classico, ma ben pochi hanno rispettato l’impegno. • L’uomo che si è comunque dimesso da Presidente del Consiglio dopo la sconfitta al Referendum . • L’uomo del divorzio breve e delle unioni civili. • L’uomo che ha scelto i direttori generali dei più importanti musei e siti artistici nazionali fra le più verificate eccellenze mondiali. • L’uomo che e’ l’ unico politico italiano richiestissimo come conferenziere in tutto il mondo • L’uomo mai indagato ne’ rinviato a giudizio . • L’uomo vittima della più’ devastante campagna diffamatoria mai vista nella storia della Repubblica, con un agghiacciante tentativo di eversione di Stato, tramite la costruzione e la falsificazione di prove ai danni del padre Tiziano. • L’uomo, che non è delle banche, ma dei loro dipendenti, dei correntisti, degli obbligazionisti ordinari, delle imprese affidatarie e dell’intero territorio economico di riferimento . • L’uomo che in ogni discorso cita la parola ” cultura”. Ebbene … Quest’ uomo MATTEO RENZI oggi è il più’ disprezzato d’ Italia, evitato come la peste e considerato colpevole anche dell’ incendio dell’antica Roma, al suo posto due ubriachi senza patente che guidano a 200 all’ora contromano in autostrada.

D’ORA IN AVANTI ! Fino a prova del contrario,in 72 anni di Storia Repubblicana ci confermano che Matteo Renzi è stato e rimane il più efficace interprete del “Bisogno di Riformismo” fortemente avvertito da quella che (ahinoi) resta una Minoranza dell’elettorato attivo in Italia (4 su 10 , quando ci va di lusso). Ci siamo infine convinti che, nella nuova fase politica, Renzi avesse ed abbia ragione a scegliere per sé il ruolo di Mediano in una Grande Squadra Repubblicana, democratica, riformista ed europeista, che rilanci un largo e più coinvolgente progetto di Alternativa Popolare Unitaria, attraverso una Opposizione tanto intransigente quanto leale , all’attuale maggioranza nazional-populista. Questa la partita che,anche il nostro gruppo, aperto e trasversale di amiche e compagni, vorrà giocare da ora in AVANTI!

