Non sarà Bonaccini a vincere, ma Salvini a perdere

BONACCINI VINCERA MA NON CON I VOTI DEL PD MA CON QUELLO DI ITALIA VIVA PERCHÉ! Avete preso in giro . fino alla noia , quello che , GIÀ QUALCHE ANNO FA , aveva avvertito ( la mucca nel corridoio ! ) di quanto si stava avverando . Dire che solo +Europa si spende contro la destra Salviniana non è onesto . Altri si battono e si sono battuti DA SUBITO contro ” la richiesta di pieni poteri ” contro l’uso , ricattatorio sulle persone per avere vantaggi ( elettorali ?? ) e mettere alle strette i paesi europei sulla ricollocazione dei migranti !! Ma sono stati tacciati di ” volere le poltrone ” . Comunque , il voto è libero , se la destra di Salvini dovesse vincere in Emilia-Romagna ( mi auguro proprio di no visto il tasso di sapere politico dell’avversario !! ) , cosi come ( la sinistra ) ha perso in tanti , troppe altre realtà , sappiamo tutti chi ringraziare . NO !! Non sono le scene del Papeete ! NO , non sono le sceneggiate dei selfie !! La persona in questione , dopo avere distrutto ( non senza l’aiuto di una IMPORTANTE FASCIA DI GRUPPO DIRIGENTE ) un partito che aveva fatto scelte di sinistra , ora ne ha fatto un’altro , sperando di raccattare gli avanzi di DUE entità politiche che , già da tempo a mio parere , erano nei suoi sogni elettorali .

“Il coraggio di Bonaccini è ammirevole; deve resistere ad una ‘’macchina da guerra’’, per niente ‘’gioiosa’’, ma impegnata in una battaglia decisiva. Deve sconfiggere – o quanto meno arrestare – un progetto di dominio nazionale; deve combattere al posto di un Pd che non è in grado di affrontare Salvini per quello che è.”

Le elezioni devono rispondere alla semplice domanda : siete stati contenti di questa amministrazione? Se sì si conferma,se no, si cambia.E’ regola,ossia è razionale, che se una squadra è buona, la si riconferma.Il perchè è semplice : si sa quel che si ha,ma non quello che viene,specie se chi si candida in contrapposizione si dimostra già ” farlocca” Il rischio è enorme,come si è dimostrato a Torino ( Roma ancora peggio,ma lì c’erano altri motivi in gioco)

Quale altre ragioni ci sarebbero, per votare un’amministrazione che funziona? Secondo la sua logica allora non ci sarebbe bisogno di votare, basterebbe alternare i partiti alla guida degli enti locali, o magari anche del governo, ad ogni scadenza.

Certo che la narrazione salviniana è invincibile, perchè parla alla pancia di persone che confondono informazione con istruzione, che seguono la politica come fosse calcio, che non vogliono ragionare ma solo essere blandite e assecondate, come faceva Lucignolo con Pinocchio. Contro queste strategie non c’è politica seria che possa vincere. Chi dice: “più salvini viene attaccato, più questo raccoglie consensi”, ha ragione, perchè salvini non ha sostenitori, ma tifosi e contro la fede cieca, nulla serve, men che meno il ricorso alla ragione.

Ma prima di fare qualsiasi analisi,credo che sia giusto vedere gli esiti della votazione.Come stanno le cose è evidente. Capitan Fracassa ,la mette sul piano nazionale,il Pd no,perchè ha più da perdere (anche il governo):Quel signorotto,male che vada,dirà che ci ” ha provato” e la cosa finisce lì ( anche perchè a livello nazionale i sondaggi lo danno ancora al 30% e non va giù di lì,purtroppo).In altra sede di questo blog ( dove c’erano i sondaggi che dicono che cè quasi parità),ho chiesto a qualcuno che voterà la Borgonzoni , alias Capitan Fracassa,se mi potesse dare delle motivazioni del suo voto a costoro,non ho ricevuto nessuna risposta. Sono molto curioso del perchè di quella quasi parità ( a meno che ,i sondaggi si dimostreranno poi nei fatti,farlocchi)

Non sarà Bonaccini a vincere, ma Salvini a perdere ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo