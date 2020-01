Via libera al processo eterno: il Pd cede, vince Grillo

Dal conclave di Contigliano si solleva una fumata bianca. È sulla prescrizione: un argomento caldissimo, a dispetto del gelido convento reatino in cui sono chiusi ministri, parlamentari e dirigenti Pd. Nelle segrete stanze dell’abbazia circola, come nella suggestione di Umberto Eco, il nome della rosa: un patto segreto cui tutti i convenuti giurano fedeltà. Il codice miniato da tutelare a costo della vita qui assume le prosaiche fattezze del testo della riforma Bonafede.

È Lucia Annunziata, rimasta fuori dalle porte del conclave, a rivelare i dettagli della riunione dem: «Don Dario Franceschini in chiesa ha chiesto a una coppia di conviventi un po’ riottosi di sposarsi». In sostanza la strategia politica espressa durante l’incontro in questo “freddissimo e austerissimo convento”, continua la Annunziata è che «l’alleanza tra il Pd e M5s si rinsaldi, diventi strategica» legandosi al progetto, tratteggiato dal segretario Zingaretti, di un partito che cambia nome e simbolo, magari proprio in asse con lo sparring partner a Cinque Stelle.

