IL 2 PER CENTO Basterebbe pochissimo per rilanciare l’economia italiana, che sta stagnando. Ma non si fa, un po’ per pigrizia, un po’ per ignoranza.

Il governo sembra esploso. Non si sa più bene di che cosa si occupi. In apparenza della Libia, dove non conta niente, non delle nostre cose interne. Eh sì che avrebbe del lavoro da fare.

L’Italia è entrata in una fase di stagnazione della propria economia, destinata a durare almeno un decennio, ma forse anche di più.

Far ripartire il tutto non sarebbe complicato. Basterebbe tagliare la pressione fiscale di due punti (meglio tre). Naturalmente non a debito, ma reali. Il che significa che bisognerebbe tagliare da qualche parte 20-30 miliardi di spese per destinarli a un abbassamento reale del fisco.

Non si tratta di fare una rivoluzione, ma di una normale gestione del bilancio dello Stato. D’altra parte, gli sprechi sono talmente tanti che tagliare 20-30 miliardi si potrebbe fare quasi a occhi chiusi.

Ma non si fa. Perché? La risposta, purtroppo, è semplice. Non si vuole disturbare nessuna consorteria. Quindi non si fa niente e si lascia il paese in stagnazione.

Più divertente andare in tv a discutere con le sardine o in Libia a farsi ridere dietro.

