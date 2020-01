Romano Prodi: “Purtroppo non sono io ad avere creato le Sardine” L’ex premier intervistato dalla Stampa: “Non tornerò in campo”. E plaude all’iniziativa politica di Nicola Zingaretti: “Pd non sia club per pochi.

“No, purtroppo non è vero. Avrei voluto essere all’origine delle Sardine che hanno creato un clima molto, molto particolare. È per questo che la Lega vuole prendere l’Emilia. Perché da noi è nato l’Ulivo, è nato il Vaffa! Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per se stessa un laboratorio. E non c’è bisogno che Prodi organizzi niente”. Lo dice, in una intervista alla Stampa, l’ex premier e padre dell’Ulivo, Romano Prodi.

OK NON SARAI STATO TU A CREARE I PESCIOLINI! MA SICURAMENTE QUALCUNO DELLA TUA CONGREGA CHE HANNO PAURA DI METTERCI LA FACCIA.E HANNO ORDINATO HAI PESCIOLINI DI NON ESPORSI CON GIUDIZI POLITICI (PD&LEU) STARE SUL VAGO NON PRENDERE POSIZIONI ALTRIMENTI SI SCOPRIVA L’ARCANO.COMUNQUE AVETE PRESO PER IL CULO IL POPOLO QUELLO CHE CI HA CREDUTO.MA SARDINE NON SARDINE IN EMILIA ROMAGNA BONACCINI VINCERÀ PER MERITO DI ITALIA VIVA.

