Decreti sicurezza Salvini, Orfini: “Pd dica che o li cancelliamo o il governo non va avanti”

“Quelli di Lamorgese e Delrio sono passi in avanti ma non bastano, tutte le parti fondamentali dei decreti Salvini vanno cancellate”. Così il deputato del Pd Matteo Orfini ai microfoni di Fanpage commenta le aperture arrivate nelle ultime ore dal ministro dell’Interno Lamorgese e dal capogruppo dem alla Camera Delrio circa due aspetti dei cosiddetti decreti sicurezza firmati dall’ex titolare del Viminale. Si tratta rispettivamente della proposta di ampliare i casi di protezione umanitaria, sostenuta da Lamorgese, e di ripristinare il sistema degli Sprar, avanzata da Delrio. Secondo Orfini: “Al tavolo della verifica di governo, il Pd dovrebbe dire che il punto fermo per andare avanti è l’abrogazione dei decreti”. E al segretario Zingaretti che ha sottolineato la necessità di trovare un compromesso con i 5 Stelle sul tema, l’ex presidente dem replica: “Ricordo che tra i punti del documento che la direzione del partito approvò come condizione per far partire il governo con il M5S, c’era una radicale discontinuità in materia di sicurezza e immigrazione rispetto all’esecutivo gialloverde”.

DAL MIO PUNTO DI VISTA IL GOVERNO E AVVIVATO AL CAPOLINEA! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo