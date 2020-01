Il Tasso, e il Salvini smascherato

Sono di ITALIA VIVA Irriducibilmente anti fascita.

Non mi piace Salvini. Non mi piace la Lega. Ma non mi piace nemmeno l’ossessione anti-Salvini.

La disperazione millennaristica in vista di una possibile sua vittoria.

In verità, “Lui” è poco, forse niente, ma non è che poi gli altri siano molto di più.

Altrimenti non avremmo bisogno delle scomuniche: la diversa qualità delle proposte salterebbe subito agli occhi.

La sua eventuale prossima vittoria è figlia solo dell’insipienza e la vacuità degli “antisalviniani con l’orticaria”, e dell’assenza totale di sintonia tra il paese vero, e quel ceto di anime colte ed elette, che mai han messo piede in una periferia.

MA! Il problema secondo me della sinistra è che, se parla solo ed esclusivamente per demonizzare Salvini, di fatto non fa altro che ingigantire la figura, ovvero fa il suo gioco, d’ altro canto è un modo, anche grossolano mi si consenta, di mascherare l’assenza di temi già visti, triti e ritriti già appannaggio di partiti che già ci sono,PD ,leu, +europa, eccetera, cioè far entrare chiunque e a tutti i costi, cioè l’immigrazione selvaggia senza se e senza ma.

Quindi, senza contenuti nuovi, per auto giustificare la loro esistenza, gli serve un nemico, e Salvini da questo punto di vista è perfetto.

Salvini è un prodotto low cost acquistato da chi non capisce nulla della qualità .

Tutto il resto sono inutili considerazioni che non cancellano la profonda intolleranza di questo soggetto verso chi non la pensa come lui.

E’ solo alla ricerca del potere ma la politica è fatta si di potere ma anche di etica, termine che non conosce.

La domanda tragica è :come fa uno come lui ad avere il consenso di un terzo degli italiani?

La spiegazione più plausibile è in quella statistica mondiale che ci fa essere al terzo posto nel mondo ad avere quasi la metà della popolazione di ” analfabeti funzionali”,a cui puoi raccontare tutto,senza problema,un po’ come Cetto Laqualunque,basta dirlo come piace a loro,col loro linguaggio e gli applausi sono assicurati.

Avere questo fenomeno nel 2020 è cosa grave,anzi gravissima.Ecco perchè non cresciamo per quanto potremmo.

P.S. significativa è la sua affermazione,nel processo che lo vede imputato per aver insultato i meridionali,cantando come sono ” puzzolenti ” i napoletani : “un politico non va giudicato per quello che dice ( ne ha tante di denunce a tale riguardo),ma per quello che fa” ( come il caso Gregoretti,sua medaglia al merito)…e questo è uno che aspira ad essere il nostro Premier.C’è da scappare all’estero.

Andando al nocciolo, le colpe ricadranno non su questo o quel politico rozzo, ignorante etc. etc., ma bensì su quelle capre rozze , ignoranti etc. etc. che li hanno votati.

ELETTORI! Cercate di ragionare col cervello di un homo sapiens non con quella di Salvini e se potete fateli una domanda : Salvini mi sai dire chi era Torquato Tasso ? Ho seri dubbi.CHE LO SAPPIA E CHE RISPONDA.E SI E DETTO TUTTO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo