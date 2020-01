NON PUÒ VINCERE L’AUTOLESIONISMO Che senso ha distruggere una regione modello come l’Emilia Romagna per celebrare Salvini? Raggi a Roma e Appendino a Torino docet.

Ci fosse anche solo un minimo di logica e raziocinio nella politica italiana, non staremmo, da settimane, da mesi, a strologare sulle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Tanta è l’oggettiva, verificabile, lampante differenza di qualità tra i due candidati principali, mentre il terzo, quello fantasma del M5S, sta lì solo a dimostrare l’incapacità, l’autolesionismo, la scelleratezza del loro “capo politico” (e non riesco a trattenere un ghigno sarcastico quando scrivo un titolo così fuori dal tempo e da ogni contesto, manco fosse Stalin, il piccolo padre, o Pol Pot, …).

Tanta è la solare evidenza di una Regione tra le meglio amministrate d’Europa (ci sono fior di numeri inoppugnabili a dimostrarlo, non è propaganda!), dove la qualità della vita è alta, la voglia di vivere pure, la capacità sociale senza paragoni in Italia e forse nel mondo.

Non sarà il paradiso, ma provate ad immaginare se tutte le regioni italiane fossero così: saremmo davvero il paradiso del mondo, oltre che la terza o quarta potenza mondiale…

Ma allora perché non riusciamo a rilassarci e continuiamo a considerare l’elezione di domenica 26 gennaio come l’ennesima ordalia?

Non può farci paura una candidata improbabile ed invisibile, che confonde Ferrara con Bologna, palesemente insufficiente, che non conosce nulla di quella realtà e sta lì solo perché il suo “capo politico” (un altro!) deve esibire se stesso, facendo credere che è lui il vero soggetto da votare.

Ma che follia è questa?

Qualcuno, molto esperto in analisi politica, dirà: non importa Borgonzoni, sarà pure un’incapace, ma conta il segnale politico a favore di un leader alternativo e sulla cresta dell’onda come Salvini.

Come fu per Raggi a Roma, o per Appendino a Torino, quando sulla cresta dell’onda c’era Grillo.

E allora distruggiamo una Regione modello per osannare Salvini e fare un dispetto a Bonaccini, reo di essere rappresentante di una classe politica che in quel posto ha fatto quasi sempre ottima amministrazione, ma che è purtroppo andata terribilmente “fuori moda”?

Al massimo dello sfregio consumista, cambio la macchina perché mi ha stufato: va benissimo, è praticamente nuova, ma tutti la cambiano ed io non posso essere da meno: la butto via con un atteggiamento totalmente e definitivamente “demenziale”, infantile, e pure masochista. Roba da “Rich Kids” viziati ed anche non poco depravati.

Possibile che il centrosinistra non sappia ritrovare un po’ di orgoglio e gridare ai quattro venti che non c’è partita, che il merito è merito, che questa destra non ha una sola idea praticabile a vantaggio delle persone che la votano? Possono solo promettere assistenza ed evasione fiscale. In certi posti è tanto, lo si capisce, ma a Brescello no, non può essere così. Peppone e Don Camillo si rivolterebbero nella tomba: entrambi sapevano che il bene comune viene prima di ogni divisione.

Quando il Po straripa il nemico è uno solo: si ripongono crocifissi, falci e martelli e si mette mano ai sacchi di sabbia.

Fottendosene dei pensosi analisti opinionisti editoralisti, dotti medici e sapienti, che per qualche copia o click in più hanno alimentato per settimane un confronto semplicemente inesistente.

