Sono d’accordo con Renzi: un 5stelle in disfacimento che pretenda di mandare allo sfascio l’intero Paese è una deriva da combattere in ogni modo come dato di fondo.

Renzi: “Non ho fatto il Governo per diventare grillino”. Bonafede: “È isolato”.Il leader di Italia Viva reagisce alle accuse di voler spaccare la maggioranza: “Noi difendiamo lo stato di diritto”

“Mentre vota la riforma Bonafede scritta da Lega e 5 Stelle, il Pd ci accusa di tradimento perché votiamo una riforma scritta dall’attuale vicesegretario del Pd”. “In questa storia c’è qualcuno in malafede”.La Boschi ha ragione.

Questa riforma Bonafede (un nulla come Toninelli, miracolato) è un grande passo indiestro nella preistoria giuridica.

Italia Viva è isolata? Meglio essere isolati che complici di manettari e giustizialisti. Il PD si deve solo vergognare, ha venduto l’anima (se mai l’ha avuta) agli sgherri di Casaleggio & C. e dei plaudenti de Il Fatto (?) .

I titoli di oggi sono fantastici: Renzi spacca la maggioranza. Guardiamo i fatti: c’era una legge sulla prescrizione voluta dal Pd e dal ministro Orlando. Poi sono arrivati i populisti gialli-verdi e con i voti leghisti e grillini hanno cambiato la legge eliminando la prescrizione e rendendo i cittadini imputati a vita. Un obbrobrio giuridico. Noi ieri abbiamo votato per ripristinare la legge dei nostri Governi, cancellando le misure giustizialista e populiste. Mi dispiace solo che il Pd abbia scelto di seguire i grillini anche su questo, andando purtroppo a rimorchio dei Cinque Stelle. Non abbiamo rotto la maggioranza, abbiamo solo difeso lo stato di diritto. Continueremo a farlo, anche senza il permesso dei populisti: populisti nuovi e populisti vecchi. Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini.

Si Renzi ! Se si lascia mano libera ai 5S ed al loro populismo giustizialista, dello stato di diritto rimarranno solo macerie. Nei paesi civili i processi non durano un decennio (come minimo) come da noi. Corretto sarebbe stato prima riformare il processo e solo dopo (o contemporaneamente) togliere la prescrizione. Si fa all’incontrario e chi ci casca si arrangia.

Ai grillini non interessa la giustizia ma solo tradurre in leggi i loro “comandamenti”.

In queste malandate coalizioni si vota tutto e il contrario di tutto, ma se al referendum avesse vinto il si adesso avremmo legge elettorale ed un paese più semplice.

Sono d’accordo con Renzi: un 5stelle in disfacimento che pretenda di mandare allo sfascio l’intero Paese è una deriva da combattere in ogni modo come dato di fondo. ultima modifica: da

