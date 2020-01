C’e’ un emigrante padano che gira per l’Italia senza fissa dimora. Solo ultimamente e’ stato in Basilicata,Calabria, Sardegna ed Abruzzo. Ora e’ stato visto in Emilia Romagna dove cerca di racimolare qualcosa accompagnando una poverina, anche lei in cerca di lavoro, paese per paese. . Sono anni che lo aiutiamo con un sussidio dello stato senza pero’ che abbia mai trovato un’occupazione vera. Del resto non ha un mestiere. E’ stato anche all’estero, ma anche li’ non ha trovato un’occupazione ed e’ stato costretto a rubare uno stipendio in una comunita’. Si nutre di quello che trova, un’arancino, una coscia di pollo, un culatello. Oggi sopravvive facendo lavoretti saltuari, poco dignitosi, l’imitazione del papa l’ultimo della serie. Soffre di visioni, anche quando non e’ in stato di ebbrezza, vede la Madonna, parla con i santi, si crede un condottiero. Dicono che un tempo fosse anche ricco, ma sotterro’ i suoi averi, circa 49 milioni, in un posto segreto di cui pero’ non ha piu’ memoria. Lancio un appello ai sindaci, alle forze dello stato, se avete indumenti che non usate, felpe anche se con una scritta sopra, mettetele da parte, che prima o poi arrivera’ anche da voi.

AIUTATELO A CASA SUA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo