AUTOSTRADE, DI MAIO RISCHIA GROSSO Non si può escludere una causa miliardaria contro lo Stato.

Di Maio e i suoi amici a 5 stelle dovrebbero andarci più piano con l’idea della revoca della concessione a Autostrade, di cui parla da almeno un anno. Nel caso in cui si arrivasse davvero alla revoca, a Autostrade non rimarrebbe altro che fare default, cioè fallire, con un danno evidente per gli azionisti (che non sono solo i Benetton). Ma se il provvedimento risultasse un po’ arbitrario o comunque non giuridicamente ben motivato, ne verrebbe fuori una causa miliardaria con lo Stato, cioè noi, sicuro perdente, salvo poi rifarsi sullo stesso Di Maio.

Insomma, qui ci sono in ballo montagne di soldi. Di Maio di mestiere fa proclami politici e propaganda, ma è anche ministro e dovrebbe parlare con più prudenza. Ad esempio, limitandosi a dire che la questione è all’esame dei legali del governo.

