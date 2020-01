I 4 MOSTRI Situazione economica difficile, destra anomala, Pd allo sbando, deriva giustizialista.

Quattro mostri si aggirano per l’Italia, sono grossi e difficili da battere.

1- La situazione economica.

Siamo precipitarti in stagnazione, cioè con crescita vicina a zero. E rischiamo di rimanerci per anni, se non per sempre. Stiamo scoprendo che il sistema Italia più di così non può dare: è vecchio, le riforme non sono state fatte, merito e concorrenza sono bestemmie. Ci sono punte di eccellenza, ma sono casi isolati. Inoltre, chiunque avverte (soprattutto all’estero) che l’ambiente politico non è tanto favorevole alla crescita economica perché preferisce un sistema che dipenda in buona parte dal denaro pubblico, cioè dalla benevolenza del principe.

2- La destra anomala.

Una destra come quella italiana non esiste in Europa. E non è mai esistita nemmeno nella storia italiana. Non si tratta più di signori con il frac e il sigaro, sfruttatori di lavoratori, ma di quasi descamisados delle valli bresciane e bergamasche che si fanno i selfie con Salvini. Non hanno alcun progetto politico, se non quello che si può avere guardando appena fuori dal bar: un’Italia chiusa, autarchica, che fa da sola, e fortemente razzista. Magari il negher è già nella loro fabbrichetta, che sgobba per due euro e senza contributi, ma loro si mobilitano quando Salvini agita la minaccia di milioni di immigrati in arrivo dalla Libia, cosa tecnicamente impossibile. Non si potrebbe fare nemmeno se mandassimo là tutte le nostre navi. E infatti gli arrivi sono 80-90 persone al giorno, addirittura insufficienti a compensare il nostro calo demografico. Ma è inutile spiegare queste cose ai seguaci di Salvini, con la pancia piena di salsicce e di birra. Quelli credono di essere crociati alla guerra santa contro lo straniero.

3- Il povero Pd.

Sul Pd di oggi si può discutere per dei mesi, ma la questione è abbastanza chiara. I suoi dirigenti si sono convinti che la deriva populista sia ormai un fatto epocale: e quindi o si è populisti o si è fuori dalla politica. E questo stanno facendo. Quasi un secolo di dibatti sul riformismo è finito nella discarica, e si rincorrono i 5 stelle e Salvini lungo i perversi sentieri da questi già tracciati: misure demagogiche, soldi pubblici (quindi debiti) come piovesse, polemica costante con la Ue che cerca di imporci qualche regola decente di convivenza.

4- La deriva giustizialista.

Sta trionfando il partito delle manette, cioè l’idea che il mondo possa essere cambiato non con il pensiero di Adam Smith o di Carlo Marx, ma con il semplice ausilio del codice penale. Marco Travaglio al posto di Filippo Turati. L’abolizione della prescrizione rientra perfettamente in questa deriva. Si fa fatica a capire come i 5 stelle abbiano avuto un’idea così malvagia, ma risulta davvero incredibile che il Pd li segua lungo questa strada. I padri e le madri costituenti sono ormai tutti morti: se qualcuno di loro fosse ancora vivo, lo vedremmo in piazza con una lunga pertica che aspetta i deputati e poi li insegue. Fino a ieri l’Italia era un paese un po’ sgangherato, ma dove almeno le libertà civili e costituzionali erano ben salde. Da domani sarà sempre meno così.

I 4 MOSTRI Situazione economica difficile, destra anomala, Pd allo sbando, deriva giustizialista. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo