MICROMEGA NEL PALLONE I raffinati intellettuali della rivista trattano Pansa come uno scemo. Ma gli idioti sono loro.

Micromega dovrebbe essere la rivista dell’aristocrazia intellettuale italiana, tutti con sette master all’Mit, almeno otto candidati premi Nobel, tanta di quella supponenza da riempire due Tir con rimorchio.

In occasione della morte di Giampaolo Pansa, però, i raffinati pensatori di Micromega hanno dato il meglio di se stessi. Con ben due articoli: “Pansa, la sconcertante santificazione di un falsario” e “Pansa è morto. Ora bisogna distruggere i pansisismo”.

Di fronte a simili volgarità non c’è nemmeno da leggere gli articoli.

Era facile dissentire da Pansa, uomo con delle idee chiare e nette (a volte sbagliate). Ne so qualcosa io. Negli anni del terrorismo dilagante, ero responsabile della redazione milanese di Repubblica, spesso accusata proprio da Pansa di avere al suo interno elementi contigui all’area della lotta armata. Non è stato semplice gestire quella situazione, ma è stato fatto, senza isterismi e senza accusare Pansa di chissà che. Erano momenti difficili per tutti, la vigilanza doveva essere massima e i sospetti erano molto diffusi.

Alla fine, la situazione è stata sbrogliata nel modo più diretto. Munito delle necessarie autorizzazioni (anche individuali), ho pregato il generale Dalla Chiesa (un amico) di investigare la redazione (che viveva protetta da dieci uomini dell’antiterrorismo, armati), con piena libertà di interrogatori e altro. Il risultato non è stato quello immaginato da Pansa.

Il generale, anzi, ha deciso di mettere sotto scorta stretta uno dei miei redattori: un’auto dei carabinieri andava a prenderlo a casa alla mattina e lo riportava alla sera Un mese dopo mi ha convocato nei suoi uffici e mi ha detto: non sono più sicuro di poter proteggere quel ragazzo, lo mandi all’estero, molto lontano. E infatti per un mese Guido è andato a New York.

Come si vede, qualche dissenso con Pansa (forse anche aspro) c’è stato. Ma non mi è mai venuto in mente di attaccarlo come fa Micromega.

Solo chi ha vissuto quegli anni terribili, e ha imparato a guardarsi intorno ogni volta che entrava in un bar o in un ristorante, sa che di normale non c’era niente.

Giampaolo, per quel che mi riguarda, non ha fatto niente di male. Ha avuto le sue idee, i suoi sospetti. Il tutto servito da una prosa bellissima e inimitabile, non come quelli di Micromega che accatastano frasi come fossero mattoni di una casa diroccata.

MICROMEGA NEL PALLONE I raffinati intellettuali della rivista trattano Pansa come uno scemo. Ma gli idioti sono loro. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo