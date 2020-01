NEL PD SI RIFLETTE SUL ALLEANZA CON I GRILLINI QUINDI PASSERA’ ALMENO UN’ALTRO ANNO PER TROVARE UNA QUADRA

SE ABBANDONASSERO PER SEMPRE LA “sinistra” PAROLA SINISTRA, nonché l’abusato, desueto e controproducente termine distintivo di ANTIFASCISTA non sarebbe mai troppo tardi! Il Termine Antifascista da 77 ANNI TIENE IN PIEDI UN CADAVERE! Sarebbe bene che COMINCIASSERO A DEFINIRSI SOLO come LAICI, come LIBERALI e come RIFORMISTI, nonché ad impegnarci ed a distinguerci solo con proposte concrete e condivisibili dalla maggior parte dell’elettorato; ecco fare questo non sarebbe mai troppo tardi. Basta con l’insopportabile contrapposizione fra Noi e Loro fra Destra e Sinistra. QUESTE SONO LE Critiche all’alleanza con i pentastellati da parte di Matteo Orfini, Vincenzo De Luca, Giorgio Gori e Andrea Orlando. Naturalmente il risultato dell’Emilia Roma sarà decisivo per tutto e tutti, ma il problema esiste e il segretario non può ignorarlo. SERVE: Proporre un’alternativa la dove il centro sinistra ha stretto un’alleanza culturale con il grillismo.

CHE DIRVI BRAVI E TENETE CHE LA CASA DEI DEMOCRATICI E DEI RIFORMISTI ITALIANI E ITALIA VIVA! CON MATTEO RENZI,PER LA SUA PREPARAZIONE E UMANITÀ ,OK UN PO GUASCONE,E’INVIDIATO ,RESO ANTIPATICO DAI MEDIA ASSERVITI AL PADRONE DI TURNO,MA L’UNICO LEADER CHE HA DIMOSTRATO CONCRETAMENTE DI TENERE ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE ITALIANE.

• NON A CASO,L’ uomo che ha CERCATO DI CAMBIARE L’ITALIA,si e’ trovato contro tutti coloro che non l’ hanno voluto per poter conservare i loro privilegi e le loro rendite di posizione come :E QUESTI SONO QUELLI CHE ORA CRITICATE,AGGIUNGO!

• parte dei magistrati che volevano continuare ad andare in pensione a 75 anni ( vedi l’ ex procuratore generale antimafia Francesco Roberti ) volevano continuare ad andare in ferie 45 giorni all’ anno, ai 6 milioni di evasori che non avevano mai pagato il canone TV

• I padroncini ” ( e mafie collegate ) colpiti dalla trasformazione del caporalato in reato penale ai dinosauri del PD che non si rassegnavano a perdere l’antico potere che ha sempre bloccato lo sviluppo del paese, ai consiglieri regionali (e relative famiglie) a cui sarebbe stato dimezzato lo STIPENDIO,

-dai potenziali 330 senatori (e relative famiglie) che con il sistema unicamerale avrebbero perso 150.000 euro cadauno all’anno

• dalle centinaia e centinaia di avvocati ( e relative famiglie ) diventati ricchissimi lucrando sugli interminabili contenziosi stato regione nati nel 2001 con l’ introduzione della legislazione concorrente tramite il famigerato art. V della costituzione made Lega / D’Alema,ai sindacalisti consiglieri dell’inutile CNEL.

• L’uomo che non avrebbe potuto varare senza l’accordo con Berlusconi la riforma costituzionale che prevedeva tutti i provvedimenti appena citati perché la Costituzione richiede, per farlo il voto dei 2/3 dei parlamentari,ma Berlusconi che era d’accordo (ma da quando questi, con D’Alema, voleva Amato Presidente della Repubblica lo ha mandato a quel paese).

• L’uomo che ha preso il governo del paese ai limiti del fallimento e lo ha riportato in carreggiata con il PIL a + 1,6 % ( oggi + 0, 1% ) e lo spread a 100 ( ora 300 , livello della Grecia ) tanto per limitarsi solo a due numeri – L’ uomo che ha realizzato una mai vista redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori meno pagati , attraverso l’ aumento di 960 all’anno degli stipendi mensili fino a 1.500 euro,l’abolizione IMU E TASI prima casa e L’ABOLIZIONE DELL’ IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

• L’uomo che ha costituito un’ apposita Autorità Nazionale Anti corruzione ( ANAC -) affidandola ad un magistrato al di sopra di ogni sospetto come Cantone e varato un rigoroso codice degli appalti .

• L’uomo che non ha tradito Letta, rimosso non da lui ma dalla Direzione del PD perché non ritenuto all’altezza della gravità di quel terribile momento.

• L’uomo del divorzio breve e delle unioni civili.

• L’uomo che ha scelto i direttori generali dei più importanti (rilanciando i musei e i siti artistici nazionali )fra le più verificate eccellenze mondiali.

• L’uomo che e’ l’ unico politico italiano richiestissimo come conferenziere in tutto il mondo

• L’uomo mai indagato ne’ rinviato a giudizio .

• L’uomo vittima della più devastante campagna diffamatoria mai vista nella storia della Repubblica, con un agghiacciante tentativo di eversione di Stato, tramite la costruzione e la falsificazione di prove ai danni del padre Tiziano.

• L’uomo, che non è delle banche, ma dei loro dipendenti, dei correntisti, degli obbligazionisti ordinari, delle imprese affidatarie e dell’intero territorio economico di riferimento .

• L’uomo rispettoso della sovranità popolare,(perso il referendum),si è dimesso da presidente del consiglio,un uomo che in ogni discorso cita la CULTURA,non solo ha un alto valore politico,ma tiene all ‘Italia al suo paese che nel mondo detiene il maggior patrimonio di beni ,una vera e propria miniera culturale da promuovere e valorizzare.

E questo non lo potete negare CARI AMICI CHE NON DIGERITE L’ALLEANZA CON I GRILLINI.

