Bene Gualtieri e anche questo progetto è andato in porto. La “mancetta” iniziale che Renzi avrebbe voluto estendere, alla fine è stata apprezzata e ampliata

Questa è la logica ed il comportamento dei soggetti sinistri ma veramente sinistri. Viene ora allo scoperto la logica strumentale, inaffidabile e perfino vigliacca dell’allora segretario della CGIL, Camusso, che per 3 lunghi anni si è opposta con argomenti che hanno massacrato il governo Renzi sugli 80 €: Ecco infatti il commento dell’attuale segretario CGIL Landini “Portare ora gli 80 € a 100, vuol dire andare nella giusta direzione”. Viene proprio voglia di mandarli tutti a quel paese !

MA LA PAZIENZA NON E’ ILLIMITATA.E DEVO DIRE DUE PAROLINE AL BERSANI

Visto che Bersani continua ancora oggi, sornionamente, a marciarci mistificando la realtà ed a pontificare dappertutto senza, peraltro, mai perdere l’occasione per screditare ITALIA VIVA, Renzi ed i risultati politici che ha conseguito nei 1000 giorni che ha governato il Paese, vogliamo ricordagli che l’exploit politico dei grillini è avvenuto quando lui era Segretario del PD e che in occasione delle elezioni politiche nelle quali si cimentò come tale la Setta di Casaleggio prese tanti voti quanti ne raccolse il Partito che dirigeva ?

Vogliano ricordargli che ad un mese da quelle elezioni politiche tutti i sondaggi lo davano 10 punti avanti a quel Giaguaro che avrebbe dovuto smacchiare e che, invece, alla fine rischiò di finirne sbranato nelle fauci ?

Vogliamo ricordargli la figura di m..da che fece in streaming con Grillo, Di Maio, la Taverna & Soci quando tentò di dare vita ad un “suo” Governo ?

Vogliamo ricordargli che insieme ad altri abbandonò il Partito di cui faceva parte e che, ancora prima della scissione dal PD, insieme a taluni esponenti dell’ex Minoranza dem faceva la meteorina in tutte le emittenti TV per screditare quello che allora presiedeva un Governo a trazione PD e ne era ancora il suo Segretario politico ?

Vogliamo ricordargli che in quello stesso periodo ha fatto parte dell’accozzaglia antireferendaria insieme a Grillo, Berlusconi, Salvini, la Meloni ed altri ?

Vogliamo ricordargli che in occasione delle ultime elezioni politiche Lui ed i suoi sodali fecero una campagna elettorale incentrata esclusivamente contro il Partito Democratico contribuendo alla sua sconfitta ?

Vogliamo ricordargli che nonostante tutto ciò ed altro Renzi, né allora, né dopo, né oggi lo ha mai chiamato in causa per criticarlo e/o rendergli pan per focaccia ?

Ebbene, se così è e nessuno può negarlo, non sarebbe bene che questo asfittico “parroco di campagna”, noto più per le sue divertenti metafore che per altro, svolgesse la sua residua attività politica con maggiore sobrietà e rispetto degli avversari e, magari, iniziasse davvero a pensare di avviarsi con dignità ed educazione verso il viale di Villa Arzilla ?

Per quanto tempo ancora il Caro Pierluigi ritiene di abusare del rispetto che altri compassionevolmente gli nutrono, mentre lui non ne dimostra un briciolo per quello che indica essere il suo peggiore nemico e per tutti coloro, donne ed uomini, che lo sostengono ?

Se Matteo Renzi, che è un Signore e come tale si comporta, lo risparmia, io ad esempio, da militante prima del PD ed ora di ITALIA VIVA, non lo sono e men che meno sono disposto a porgergli l’altra guancia.

Quindi, di qui in avanti, posto che il “colore del mio sangue” è rosso quanto e più del suo, risponderò #Colpo su colpo. E non mi si venisse a parlare di bon ton.

QUI LO DICO E NON LO NEGO

Bene Gualtieri e anche questo progetto è andato in porto. La “mancetta” iniziale che Renzi avrebbe voluto estendere, alla fine è stata apprezzata e ampliata ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo