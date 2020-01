“Se l’Italia fosse un Paese dotato di una opinione pubblica con la testa sulle spalle, l’incredibile sondaggio pubblicato due giorni fa sulla prima pagina del Financial Times, relativo all’incapacità del nostro elettorato di avere una percezione dei problemi del Paese basata su dati reali e non farlocchi, avrebbe dovuto costringere i principali soggetti dell’informazione italiana a guardarsi allo specchio, ad accendere il computer e rivolgersi ai propri lettori o telespettatori con un messaggio composto da tre semplici parole: VI CHIEDIAMO SCUSA.

Il sondaggio in questione è quello con cui l’IPSOS ha fotografato un dramma che riguarda una peculiarità del nostro Paese che coincide con un problema che ha avuto una sua centralità nell’ultima campagna elettorale.

L’Italia, tra i grandi del Mondo, è il Paese che più distorce i fatti e dal l’immigrazione alla disoccupazione, passando per l’economia, non c’è un solo ambito della nostra vita in cui vi sia una minore distanza tra la percezione e la realtà, rispetto a quella delle altre grandi potenze del Pianeta”.

