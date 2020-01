Una favola per il povero Di Maio

Da contadino del Danubio a ministro degli Esteri. Promozioni che non lo erano.

Povero Di Maio, a vederlo così assediato da furibondi che vogliono smembrarne il potere, ridicolizzato da leader internazionali poco diplomatici, piegato ai capricci di ambigui potentati informatici, eccetera, mi vien quasi voglia, per consolarlo, di raccontargli una favoletta. Si trova in La Fontaine ma pare risalga per tradizione orale addirittura ai tempi di Marco Aurelio.

C’era una volta un contadino del Danubio che, intercettando il malcontento dei propri pari, volle scendere fino a Roma a protestare. Quando riuscì a farsi ricevere in Senato, di fronte all’imperatore sbigottito elencò puntigliosamente le doglianze dei contadini danubiani: la povertà, le ingiustizie, le angherie e lo sfruttamento cui erano sottoposti dai governanti. Quando finì, attese tremebondo di venire fustigato, o magari condannato a morte; l’imperatore però, per tutta punizione, lo nominò patrizio così da farlo odiare dagli altri contadini.

Morale della favola: le nomine a capo politico, a vicepremier, a ministro degli Esteri, che Di Maio ha frainteso per riconoscimenti, sono in realtà altrettante punizioni. Gli conveniva restare contadino del Danubio, ruolo oggi equivalente allo steward del San Paolo.

A proposito di Di Maio ministro degli Esteri. Se non fosse tragico,verrebbe da ridere.

Non è solo incompetenza, ma la sua teorizzazione di estrema arroganza: il famigerato “uno vale, vale uno”.

Per quanto deprecabile, l’incompetenza se non accompagnata dalla arroganza, può mitigare i suoi limiti ascoltando i pareri della Farnesina che è composta in grande prevalenza da persone di grande capacità e lunghissima esperienza, se mi passate la metafora “ciò che non viene prodotto dall’orticello incolto, lo si deve acquistare sul mercato se si vuole nutrirsi”; e qui oltre al danno, si aggiunge la beffa: la spesa per lo staff del Ministro ha un costo spropositato, rispetto a suoi predecessori: prodotto dalla necessità costruirsi clientele di Movimento.

Là dove non arriva l’intelligenza e la visione, dovrebbe surrogare l’astuzia animalesca, per tentare di non creare danni alla Nazione e all’Europa, facendosi consigliare da cortigiani che quanto a preparazione sono al suo stesso livello d’incompetenza e proprio per il meccanismo di selezione, sono cloni del capo.

Anche se nel mazzo vi fosse, per errore, caduto qualcuno dalla capacità anomale per il movimento, per istinto di autoconservazione, sa che nuoce gravemente alla salute (politica) contraddire il Capo Movimento! Conclusione: incompetenza ed ignoranza sono peccati mortali per un politico, ma se poi soggetti alla presunzione ed all’arroganza diventano armi di distruzione di un Paese.

Alla Farnesina è assorta una Penelope, che sta distruggendo, ciò che la diplomazia ha tessuto dalla nascita della Repubblica in poi!

