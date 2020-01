Accomodatevi, si va in scena.CON IL CIRCO POLITICO MONDIALE. E PURTROPPO IN QUESTO TIPO DI CIRCO CI SONO ANCORA TANTI ANIMALI.

Ho raccolto il meglio dello spettacolo del potere in cartellone nel 2020. Ecco la guida indispensabile per chi ama questo genere.

– Teatro Bolshoi, Mosca. Putin Forever.

Uno spettacolo di danza classica dove si racconta la storia di un uomo che prepara riforme per la sua successione. E sceglie se stesso. È la storia della Grande Russia, dai tempi dello Zar a oggi. Sul palco salgono varie figure, si parla di raffreddori sovietici, silos e missili, il testo è chiaramente influenzato dalla scuola di scrittura creativa del Kgb.

– Royal Opera House, Londra. Bye Bye Europe.

Musical scritto, diretto e interpretato da Boris Johnson e il cast dei ballerini conservatori di Downing Street. È il racconto di un ragazzo che sogna di lasciare l’Europa per andare in mare aperto, tutti all’inizio ridono e lo deridono (siamo dentro un’atmosfera che ha il tocco del maestro, Charles Dickens) poi BoJo convince la Regina, ipnotizza Westminster, declama le opere di Churchill, rompe i patti e i piatti varie volte con la fidanzata, senza mai perdere di vista il bicchiere di Gin Martini.

– Beacon Theatre, New York. Make America Great Again.

È uno spettacolo che ha rivoluzionato i canoni del genere, una stand-up comedy dove un attore che viene dalla tv, Donald Trump, si esibisce in tutte le parti del copione e chiude ogni atto con un colpo di cannone e la frase “America First”. Compare in scena anche la sublime vocalist Nancy Pelosi, una partecipazione straordinaria che dà allo spettacolo la sua vera cifra stilistica: è una Love Story irrisolta. È in cartellone da quattro anni, gli impresari stanno opzionando i diritti per altri 4 anni.

– Gran Teatro Nazionale, Pechino. Xi Jinping il Grande.

Architettura spaziale, si apre con la musica dei Rockets e fuochi d’artificio all’esterno, spettacolo con l’applauso automatico. Il più importante della Cina, previsto in cartellone per sempre. La musica e le immagini accompagnano un testo ormai classico, il racconto della lunga marcia verso il dominio del mondo. La compagnia del Partito comunista cinese ha comunicato che i biglietti sono stati tutti venduti fino all’eternità.

– Théâtre de la Monnaie, Bruxelles. Commission impossible.

Opera collettiva, recitata in tedesco, le origini della musica e del testo sono nella Foresta Nera, con inserti in lingua francese. Il suo fascino è diminuito nel corso dell’ultimo decennio, una crisi di vendite nel 2011 stava per far fallire la compagnia teatrale. Dopo il grande performer Jean-Claude Juncker oggi è il turno di una donna tedesca sul palcoscenico, Ursula von der Leyen, recensioni benevole sui giornali, ma scarso pubblico in sala per ora.

– Teatro Calderón, Madrid. Bodas de sangre.

“Le nozze di sangue”, un classico del Novecento del gran maestro della poesia iberica, Garcia Lorca. Interpretato da due giovani attori che hanno deciso di uscire dai canoni per presentare al pubblico un testo nuovo, sperimentale, contrappuntato dal progressive rock e improvvisi acuti d’archi. Pedro Sanchez e Pablo Iglesias scommettono su una partitura sognante, inseguono l’impossibile, catapultano lo spettatore nell’utopia. Buone recensioni, tam tam del pubblico, i critici più attenti sollevano dubbi sul fatto che possa diventare un evergreen.

– La Comédie-Française, Parigi. Les Miserables.

Il testo bombastico di Victor Hugo, dopo il successo planetario del musical partito da Broadway, qui viene presentato in versione rap-chic nella performance di un giovane e sicuro talento, Emmanuel Macron. Scambiato per un testo progressista nelle prime uscite, dopo una intensa battaglia interpretativa dei critici teatrali, ha trovato la sua versione finale con una riforma flessibile della regia e il pensionamento degli elementi vecchi del cast, il refresh della scenografia e, finalmente, un collocamento chiaro tra le opere conservatrici del teatro francese.

– Molavi Hall, Teheran. Donald è un pagliaccio.

La star si chiama Ali Khamenei, un artista navigato, un anziano ma ancora combattivo interprete che alterna lirismo e toni da battaglia. Khamenei ha insegnato a generazioni di attori della scuola di recitazione sciita come si interpretano i classici in chiave moderna. Dopo sette anni d’assenza dalla rappresentazione della preghiera del venerdì, Khamenei è tornato sul palco per recitare un testo originale che dalla rivoluzione del 1979 è considerato un caposaldo della narrazione teocratica iraniana: l’America è Satana. L’esibizione di Khamenei è stata salutata da applausi su tutte le pagine di spettacoli dei giornali iraniani. L’uscita di scena di Qassem Soleimani, ineguagliabile interprete dell’esplosiva corrente kalashnikov, ha agevolato il ritorno di Khamenei sul palco come unico protagonista. Tuttavia, pur essendo definito unanimente come la Guida Suprema della scena artistica iraniana, non riesce a convincere gli studenti delle università, chiaramente contaminati dagli spettacoli di Broadway, sulla validità dei suoi testi nel mondo contemporaneo.

– Darülbedayi, Istanbul. Il teatro d’ombre.

Siamo nell’antico regno dei cantastorie e qui si esibisce la possente voce di un talento naturale, Recep Tayyip Erdoğan. Il canto tradizionale viene alternato da questo artista a un altro genere della rappresentazione teatrale turca, il Karagöz, il teatro d’ombre. Sagome scure inondate di luce si agitano, incrociano le spade, fuggono e ritornano. La musica fa da accompagnamento, sul palcoscenico entrano come fulmini soldati in divisa che marciano al tempo del racconto scandito dal cantastorie Erdogan. S’odono voci siriane, curde. Nell’ultima edizione dello spettacolo si sono aggiunte voci tribali libiche. Avviso al lettore che volesse acquistare il biglietto: non si ride mai, qualche spettatore è sparito durante la visione.

– Teatro Municipal, Rio de Janeiro. Terre del finimondo.

Un testo fondamentale dell’opera di Jorge Amado che denunciava lo sfruttamento dei braccianti e il latifondo, reinterpretato da Jair Bolsonaro in chiave forestale. L’Amazzonia è mia e me la gestisco io è il mantra di questo interprete del Brasile che non deve chiedere mai. Dopo aver sbancato i botteghini con la forza del teatro carioca identitario, dopo aver dato prova di forza recitativa all’Onu in un confronto a distanza con Emmanuel Macron sul delicato testo del destino dell’Amazzonia, Bolsonaro si è trovato davanti al problema che hanno tutti quelli che pensano di allestire lo spettacolo senza curare la qualità e l’origine del copione. Insomma, non ha un cast adeguato. Così ieri ha licenziato uno degli attori principali, Roberto Alvim, presentando il programma sulla cultura, ha plagiato… Joseph Goebbels. “Una coincidenza retorica”, così si è scusato Alvim, ma Bolsonaro dopo aver provato con i suoi occhi che la coincidenza è in realtà un testo copiato dall’uomo della propaganda di Adolf Hitler, lo ha cacciato dalla Compagnia Teatrale del Governo.

Qual è il significato di questo snodarsi di eventi sul palcoscenico? Siamo di fronte a una crisi dei parlamenti, al problema dell’inefficienza della democrazia.

Accomodatevi, si va in scena.

