Zingaretti have a dream: Sogno o incubo?

Dunque, il prode Zingaretti, l’uomo che sorride sempre, soprattutto a sproposito, ha preso, tardivamente, la decisione di rifare il Pd, perché così com’è, ossia come l’hanno combinato lui e gli amici che l’hanno messo lì, non gli piace più come non piace a circa l’80% degli italiani.

Scrivevo di questa necessità quando ancora Renzi era in sella, ed indicando chiaramente gli obiettivi della rifondazione ed i contenuti organizzativi ed ideali da porre a fondamento di una forza politica in grado di garantire stabilità a partire dal proprio interno, evitando l’anarchia delle minoranze bellicose che l’ha affondato.

Dovrei essere, dunque, contento di questa decisione, visto che si tratta del mio ex partito per oltre un decennio e che, allo stato, resta l’unico riferimento naturale di alleanza politica per l’Italia Viva in cui oggi mi riconosco e per gli altri partiti e movimenti che affollano il nuovo centro grosso-modo liberal-socialista, ma permangono in me, date le precedenti esperienze, serie perplessità circa le intenzioni reali che si intravvedono dietro questa operazione annunciata, in teoria epocale, e, di conseguenza, sulla possibilità di riuscita della ambiziosa impresa.

In realtà il partito che in molti suggeriscono di fare a Zingaretti, rispondendo alla sua proposta di “rifondare la sinistra, aprendo a sardine, movimento dei sindaci e ambientalisti”, da Sala fino agli ex renziani in coro, ai grandi giornali, è esattamente il partito che voleva fare Matteo Renzi e che aveva, in parte, fatto fino al fatale referendum, sul quale purtroppo, decise di puntare tutto, troppo col senno di poi.

Insomma ora il nuovo Pd, secondo molti, come riportato nell’allegato articolo di Repubblica, dovrebbe somigliare in modo impressionante ad Italia Viva, ma con il fondamentale “pregio” di essere “de-renzizzato”.

Quello che è certo è che alle spalle di Zingaretti, in qualità di suoi sponsor, ci sono ancora i Leuisti-Corbynisti, versione aggiornata dei marxisti-leninisti: sono divenuti alquanto riflessivi nelle ultime settimane dopo la tremenda batosta del caposcuola britannico alle recenti elezioni nel Regno Unito, e stanno rapidamente perdendo terreno nel dibattito interno, dove sostenevano fino a ieri l’esigenza di allinearsi al verbo asserito “vincente” del leader laburista.

Dunque, il prode Zingaretti, l'uomo che sorride sempre, soprattutto a sproposito, ha preso, tardivamente, la decisione di rifare il Pd

