Erdogan scrive all’Europa: fidatevi di Erdogan

Nel tentativo di portare dalla sua parte l’Unione europea (e ha argomenti anche più convincenti per farlo, vedere alla voce immigrazione), il presidente turco Erdogan ha scritto un articolo per Politico dove dice che l’Europa deve “imparare le lezioni del passato”, deve “fidarsi della Turchia”, difendere “il diritto internazionale e i diritti umani”, perché “la Turchia sostiene appieno il governo di Tripoli e i protocolli firmati tra noi e Serraj servono a difendere un governo legittimo, per questo addestreremo le truppe libiche. L’Europa ora e’ a un punto di svolta e deve essere coraggiosa nel sostenere chi sta cercando di raggiungere la pace; bisogna fare tutto il possibile per porre fine alle violenze e l’Europa, per garantire questi obiettivi, può fare affidamento su un alleato e un amico come la Turchia”. Ottimo. Bisogna solo convincere più della metà dei libici. La pace non si fa a Berlino, si costruisce in Libia. E zone limitrofe, occhio al traffico nel Mediterraneo Orientale.

