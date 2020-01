Haftar chiude il rubinetto e si presenta a Berlino

Che succede? Siamo a teatro. Partiamo da quello italiano, il palcoscenico è quello di Palazzo Madama, Senato della Repubblica. Ieri si è consumata una lunga giornata fatta di regolamenti e botole, ragionamenti in punta di diritto e trappole che si sono chiuse sui piedi di chi le ha tese. No, non è il caso Gregoretti, è il voto in Emilia. Prima di fare un salto nel Parlamento italiano, vediamo le ultime notizie che ci riservano gli attori dello scenario libico, il premier Serraj, il generale Haftar, Vladimir Putin e soprattutto Erdogan, l’impresario di Ankara. Siamo alla vigilia della Conferenza di Berlino sulla Libia, Haftar e Serraj sono in Germania, non riescono a stare insieme in una stanza senza mettere mano alla pistola e dovrebbero fare la pace. Che spettacolo.

La bozza del (dis)accordo sulla Libia

La fonte è l’agenzia russa Tass e visto che Mosca è il king maker della tregua (chi la chiama pace non ha capito cosa sta accadendo e cosa si sta discutendo) la diamo per buona almeno fino a quando Serraj e Haftar non andranno ancora ai materassi in quel di Berlino. Alla firma dei due omoni c’è un documento in sei punti. Dopo la firma (ammesso che ci sia) bisognerà far seguire i fatti alle decisioni, dunque verrà creato un organismo internazionale che una volta al mese si riunisce e monitora i risultati. E i sei punti? Eccoli.

1) Il cessate il fuoco. Fine di tutte le ostilità, “comprese quelle con l’uso dell’aviazione sul territorio libico”, stop ai movimenti di truppe. Chi controlla il rispetto dell’accordo? L’Onu. Come? Non si sa.

2) Embargo delle armi. La Libia è un supermarket di armi leggere e pesanti a cielo aperto. Bisogna applicare le risoluzioni Onu, il Consiglio di Sicurezza deve mettere sanzioni su chi viola l’embargo.

3) Negoziato politico. Lo conduce sempre l’Onu, il problema è che bisogna costituire “un Consiglio presidenziale funzionante e la formazione di un governo libico unico, unito, inclusivo ed efficace, approvato dalla Camera dei rappresentanti” della Libia. Per fare cosa? Le elezioni. Esattamente tutto quello che finora non si è riusciti a fare.

4) Monopolio della forza. Chi controlla le gang armate? In questo momento nessuno, in Libia si può uccidere e rapire chiunque, soprattutto i nemici politici. Siamo anche qui al caro amico, all’inizio della storia libica dal 2011 a oggi. Serve un esercito, forze di sicurezza, ma prima serve un governo accettato da tutti.

5) Riforme economiche. C’è pure questa idea, una commissione di economisti sulla Libia. In un paese che non ha mai lavorato perché gli stipendi li pagano i proventi del petrolio.

6) Diritti umani. Il documento “sollecita tutte le parti in Libia a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario e i diritti umani, a proteggere i civili e le infrastrutture civili”. Naturalmente bisogna “mettere fine alla pratica delle detenzioni illegali” e “chiudere gradualmente i centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo”.

Domanda sul taccuino: chi manterrà l’ordine e la sicurezza in Libia? Non c’è ancora la risposta ma è chiaro che o c’è una coalition of the willing, una coalizione dei volenterosi che va in Libia a stabilizzare la situazione e aiutare il negoziato ad andare avanti, oppure tutto questo resterà lettera morta.