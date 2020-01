Il caso Gregoretti e il voto in Emilia

Nel genere della commedia, l’Italia resta imbattibile. La notizia in pagina è quella del caso Gregoretti. La Giunta del Senato voterà come previsto, il 20 gennaio, sulla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania che vuole processare Salvini. Il rebus della data è stato affrontato dalla Giunta per il regolamento, voto decisivo della Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, grande polemica della maggioranza e vai con tutte le parti in commedia. Sopra e sotto questa storia c’è il voto in Emilia Romagna in arrivo al galoppo il 26 gennaio. La maggioranza voleva il rinvio per non dare alla Lega una formidabile arma da agitare nel rush finale della campagna elettorale regionale, ma quando si fa la pentola per bollire l’avversario bisogna sempre ricordare che serve il coperchio. E il coperchio non c’era, così Pd e Cinque Stelle si sono ritrovati intrappolati nella tagliola che avevano preparato per Salvini. Un caso di eccezionale imperizia della maggioranza. “Il 20 gennaio si deciderà, dunque, se Matteo Salvini è un criminale o un italiano”, ha commentato il leader della Lega. Sarà questo il refrain dei prossimi giorni, in ballo c’è la regione chiave del Partito democratico, l’ultimo baluardo insieme alla Toscana, regioni che diventate contendibili per la destra.

E il voto della Casellati? La Presidente del Senato ha risposto così: “Non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non esserlo più quando si assumono decisioni che riguardano il corretto funzionamento del Senato”. La realtà è che qualsiasi mossa avesse fatto, sarebbe partita l’ondata di critiche. La decisione è arrivata dopo tre ore di discussione, in un clima infuocato che testimonia quel che c’è davvero in gioco: l’esito delle elezioni in Emilia Romagna.

