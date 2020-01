Qualcuno dica a Salvini che chi li ha fatti entrare guarda caso è stato proprio lui quando era al governo con berlusconi.

AMICI MA DALLA FOTO NO VI SEMBRA UNO DEI DITTATORI TURCHI! Salvini: “Antisemitismo in Italia? Colpa di immigrati islamici. Da premier riconoscerò Gerusalemme capitale di Israele” MA HA FAN CULO COGLIONE FINISCILA DI PRENDERE PER LA PANCIA CON SLOGAN FALSI I POVERI ANALFABETI E BOCCALONI ITALICI PER IL TUO TORNACONTO. PROVA AD ANDARE A LAVORARE HAI QUASI 50 ANNI E NON HAI MAI LAVORATO.SEMPRE HA SCROCCO.

Ma santa polenta,,,ma questo uomo lo e’ o ci fa’. Ma forse il problema non e’ lui ,forse il volpone ha capito come vivacchiare ben pasciuto raccontando ,spesso inesattezze storiche,spesso improvvisazioni da smentite veloci, IL VERO problema sono quelli che lo ascoltano e quasi quasi ci credono, e quelli che ben con puzza al naso ,lo considerano quello che e’ .ma non dandoli quel peso di pericolo che rappresenta . Mentre Salvini ha riportato il fascismo in essere e in tutti i suoi effetti. Salvini mi deve dire e spiegare se esiste ancora il Cristianesimo dato che lui si è presentato con i rosari in mano. Salvini è un fannullone che va a caccia di voti per mantenere i suoi privilegi e quelli dei suoi camerati e compari di merende.

Gli immigrati, islamici e non, erano 1.300.000 al censimento del 2001 e 4.400.000 nel 2011. In quegli anni la lega era al governo con Bverlusconi dal 2011 al e dal 2008 e al 2011 e il ministro degli interni era Maroni. La Lega di Bossi, con Salvini vicepresidente, ha fatto la legge Bossi-Fini con la quale chiunque abbia un contratto di lavoro, anche fasullo, può entrare in Italia. Con tale legge sono stati regolarizzati 2.000.000 di immigrati già in Italia, quindi clandestini.

La Lega è già stata al potere per un ventennio e non mi sembra abbia fatto cose degne di essere ricordate. Ha fatto fallire due alleanze di governo con due ribaltoni dimostrandosi inaffidabile e tradiitrce, ha fatto fallire un progetto di stato, una banca, una radio, un giornale… i suoi membri sono famosi solo per il suo assenteismo, come la Borgonozni, o l’assenza di argomenti. Sembra incapace di stare a lavorare seriamente sui luoghi di governo, siano essi l’europarlamento, un consiglio comunale, una Camera, un Senato, un governo….Sembra incapace di presentare un programma o di restare fedele a un principio o a una proposta, qualunque essi siano. Ha votato tutto e il contrario di tutto: sul Tav, le trivelle, il sistema elettorale, la revoca ai Benetton… Basa il suo potere su truffe mediatiche e su slogan sempre uguali. Ha più di 800 tra indagati e condannati.

Bossi è imputato di aver rubato 49 milioni ai suoi stessi elettori e di averli nascosti in paradisi fiscali su consiglio della ‘drangheta (da intercettazioni). La sua famiglia e i suoi compari mostrano un quadro desolante di ignoranza, stupidità, ingordigia e delinquenza di basso livello. Bossi seguiva i suggerimenti ridicoli di una cosiddetta sensitiva amica della moglie che si diceva in collegamento con gli alieni di Orione e ha costruito un programma basato su simboli pseudoceltici dei Galli boi, col dio Po, il rito dell’ampolla e il matrimonio pagano. Salvini è accusato di aver preso mazzette da oligarchi russi e americani sia per diffondere idee ultrabigotte da Medioevo che per spacciare petrolio. Prima ha votato assieme a Berlusconi e Renzi un Rosatellum incostituzionale e antidemocratico basato su coalizioni contro natura. Ora, vuole pieni poteri e un maggioritario pericoloso e antidemocratico che metterebbe fuori campo milioni di elettori. Ha fatto un partito basato solo su se stesso, la Lega di Salvini, con pretese egocentriche e dittatoriali e sparge una propaganda inattuabile fatta di isolazionismo europeo, odio ai diversi, e promesse inattuabili come le tasse al 15% che favorirebbero solo i più ricchi. Mi è molto difficile capire come possa il suo consenso essere ancora al 30%. Dovrei pensare che un terzo del popolo italiano è formato da idioti o criminali.

Qualcuno dica a Salvini che chi li ha fatti entrare guarda caso è stato proprio lui quando era al governo con berlusconi. ultima modifica: da

