Disuguaglianze, Oxfam: “2.153 super ricchi possiedono quanto altri 4,6 miliardi di persone. Mentre il 50% più povero ha meno dell’1%”

Come ogni anno, Oxfam mette insieme dati ben noti e fa qualche semplicissimo conticino allo scopo di impressionare le menti deboli. Pazienza! Naturalmente dopo la denuncia sempliciotta, Oxfam si guarda bene dal proporre qualche straccetto di soluzione. E allora gliela propongo io. Semplificando un minimo i numeri, si può dire che ogni super ricco ha un patrimonio pari a 2 Milionbi di super poveri. Se i super ricchi sono quelli con un patrimonio superiorea 1 Miliardo di $, si può supporre che ogni super ricco abbia 2 Miliardi di patrimonio. Bene. Li espropriamo tutti e li dividiamo tra i poveri, a ciascuno dei quali andranno $ 1.000. A questo punto i poveri sono felici e ciascuno di loro può andarsi a spendere i suoi $ 1.000 come gli pare. Spesi i quali, quasi tutti torneranno poveri come prima, perché i soldi li hanno spesi e non investiti per migliorare le loro capacità di produrre reddito. Però, contrariamente a quanto pensano i sempliciotti, la gran parte del patrimonio dei ricchi non è come quello di Zio Paperone – in monete d’oro in un grande deposito – ma in investimenti azionari. Per cui si dovrà costringerli a vendere il patrimonio. Cioè mettere in liquidazione le aziende,che sono le uniche produttrici di reddito al mondo. Così tutti saranno egualmente poveri, e persino Oxfam non avrà più soldi per funzionare. Tutti contenti?

Poi a tutti quelli che inizieranno a parlare a vanvera e criticare il capitalismo, ricordo che 1. Noi già facciamo parte dell’1% del mondo grazie al capitalismo. 2 se sei povero nel tuo paese e invidioso di chi e’ più ricco di te, e’ un problema tua e il tuo senso di giustizia non conta assolutamente niente perché nei fatti ci sara’ sempre una distribuzione ineguale della ricchezza, spesso correlata al merito. 3. il concetto e’ che dobbiamo avere tutti uguaglianza nelle opportunità ( accesso alla scuola, al lavoro etc) ma non nei risultati, o come sempre accade abbassiamo il livello di vita per tutti invece che alzarlo per tutti.

“Spesso correlata al merito” Tipo un Di Maio, che ha gli stessi titoli di studio e l’esperienza lavorativa che io avevo già accumulato a 17 anni, e guadagna 4 volte me. E fa il ministro degli Esteri quando l’unica lingua straniera che conosce è il napoletano. O un Salvini, che ha i medesimi titoli di studio ma zero esperienza lavorativa, e guadagna quanto Di Maio.

OK! Una possibilità bisogna darla a tutti poi da li ci sarà chi diventerà ricchissimo e chi rimarrà povero. Nella vita oltre alla fortuna c’è bisogno di intelligenza preparazione lavoro duro. Invece di incentivare lo studio la ricerca la creatività il sacrificio il lavoro i governi cosa fanno ? A pioggia in diverse forme danno soldi ai cosi detti poveri lasciandoli nella stessa posizione tacitando solo la loro posizione sociale. Cosi tolgono in tasse alla classe media che impoverisce e chi cresce sono solo una piccolissima parte di popolazione. Poi ci sono le eccezioni e le esagerazioni del mondo di oggi. I vips gli influencer che si arricchiscono in maniera quasi volgare passando attraverso un click o un giornale un’apparizione in tv o in discoteca. Diventano ricchi per la foga di imitazione. L’aspirazione di tantissimi adolescenti non è diventare fisici dottori imprenditori è diventare modelle/i influencer cantanti ballerini.

Come volevasi dimostrare, la stragrande parte dei problemi sociali globali sono dovuti all’iniqua redistribuzione delle ricchezze. Certo, se poi la gente vota per persone come Trump, che non vuole si tassino i giganti del web, o Salvini, che propugna la flat tax a favore dei ricchi, si finisce a fare la guerra tra poveri. ultima modifica: da

