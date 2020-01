Caso Gregoretti, in Giunta via libera al processo per Salvini. La maggioranza diserta la seduta.Marcucci: “Casellati e Gasparri hanno ottenuto il loro piccolo risultato”. Il leader della Lega: “Per la libertà sono pronto alla prigione”. Di Maio: “È passato dal sovranismo al vittimismo”. Zingaretti: “Salvini fa uso politico della giustizia”

Disertare o non disertare il voto in giunta non avrà, secondo me, nessuna influenza sul voto in Emilia Romagna. Bonaccini merita la riconferma. Gli emiliani meritano un Presidente di valore e non un fantoccio di Salvini. Le sardine di sicuro hanno dato un loro contributo.Nonostante tutto questo la vittoriai si deciderà al fotofinish. E questo perché il M5S ha deciso di correre con un suo candidato, senza nemmeno prendere in considerazione il voto disgiunto. Il mio appello va proprio agli elettori dei 5S, che giustamente vorranno votare il loro simbolo, di valutare seriamente, senza nulla togliere al proprio candidato, di votare comunque Bonaccini.

Non penso che nessuno degli elettori, emiliani e romagnoli, dei 5S (ormai quelli più di destra sono già andati verso la Lega) voglia vedere la Lega alla guida della propria Regione. Riflettete, per non pentirvene dopo. E scusate l’intromissione.

Se chi vota a destra, si chiedesse come abbia usato tutto quel consenso che gli danno, s’accorgerebbero che lo ha usato solo pro domo sua e nemmeno pro domo destra. Tantomeno pro domo italiani.

Non ha realizzato niente di quello che aveva promesso prima delle elezioni.

-Non ha abolito la legge Fornero.

-Non ha realizzato a flat tax

-Non è nemmeno riuscito a realizzare quell’autonomia tanto sbandierata .

-Non ha nemmeno difeso i confini, visto che, dopo alcuni giorni di propaganda, ha poi permesso che sbarcassero.

Io capisco il sostegno alla propria parte. Capisco meno il lasciare che qualcuno usi la propria parte a propaganda inutile, pro domo sua.

Quelli di destra ci riflettano.

E ora Salvini assume la smorfia del VITTIMISMO, ma vuole far del male agli Italiani, calpestandone le LEGGI, la Costituzione e le Autorità Preposte.. Alla fine le vittime potremmo essere noi poveri ingenui .Salvini la BESTIA NERA dell’Italia che dice di rispettare le leggi e non rende i 49 milioni di soldi pubblici rubati dalla lega , con tanto di condanna definitiva Che dica dove sono nascosti e chi li ha usati Faccia chiarezza sul caso Moscopoli con Savoini e altri leghisti Si sente braccato e dice processatemi pure con i voti dei suoi scagnozzi verdi.

Tutta una farsa Il 60 % degli italiani onesti lo vogliono a processo .

Salvini vada spiegare al processo perché mai ha violato la legge da lui stesso firmata. La prima volta è stato “salvato” solo per non far cadere il governo. Ma ciò non significa che non avesse commesso reati.Ma per vostra informazione la gregoretti è una nave della marina italiana che a norma del codice della navigazione è territorio italiano sul quale si applicano le norme italiane in base alle quali la privazione della libertà personale può essere disposta solo da un giudice in presenza di gravi indizi di reato…non mi pare salvini all’epoca fosse giudice ne tantomeno il fatto di essere ministro lo esenta dall’osservare le leggi dello stato italiano anzi semmai il contrario visto che rivestiva una carica pubblica aveva il dovere di osservarne le leggi e la costituzione.

Processare un ministro che commette reati violando le leggi dovrebbe essere interesse di tutti. Se togliamo ai cittadini anche questa garanzia, cosa rimane dello stato democratico? La “difesa dei confini” è una scusa ridicola. Non si è mai visto che una persona che sconfina in un altro paese venga sequestrata per giorni. In qualsiasi ordinamento, una arbitraria detenzione di una persona senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria è un reato. Un reato gravissimo che qualora fosse consentito ricondurrebbe l’Italia al Cile di Pinochet.

Il mantenuto da decenni cuor di leone è veramente una barzelletta. Usciremo dalla Ue col 34% e conta meno di zero in Ue, bloccheremo i porti e i porti sono sempre stati aperti, distruggeremo la mafia ndrangheta ecc ecc e qui ancora i criminali stanno ridendo da mesi. Ora caro giullare se hai sbagliato fatti giudicare altrimenti sei ancora più ridicolo.

PS: Più che la galera a Salvini servirebbe una condanna allo studio della Costituzione e delle patrie leggi prima di agire, ciò lo metterebbe al riparo dalle sciocchezze che fa e dice. La stessa condanna andrebbe a molto suoi compari populisti. Otterremmo due risultati: avere una classe politica preparata e non di ignoranti in cerca di un ottimo stipendio e alzeremmo il livello medio di istruzione del paese altrimenti un paese che si abbevera alle fake dei social si merita la classe dirigente attuale.

Ed il nostro Salvini disse ai suoi: “mandatemi a processo”. Ehi furbacchione, basta dichiarare nelle Sedi competenti “io rinuncio all’immunità parlamentare” … e così eviti pure di trattarci da “soliti idioti”. ultima modifica: da

