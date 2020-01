Comincio’ con la rottamazione, per “scremare” D’Alema & C, ed adesso questi sono sostenitori, di fatto, di un’integrazione “ideologica” (?) con M5S, spostando l’asse verso una sinistra già sconfitta dalla storia.

Continuo con il Patto del Nazareno, per accogliere quelli di FI prima che si disperdessero a destra. La crescita della Lega ha dimostrato quanto fosse nel giusto.

Propose la riforma costituzionale, collegata anche a una nuova legge elettorale, alla riforma del titolo V ed alla riduzione del numero dei parlamentari. Adesso tutti predicano una legge elettorale in cui a fine giornata si sappia chi ha vinto, riducono linearmente il numero dei parlamentari e per sbloccare i cantieri si devono rivedere le competenze regionali.

Certamente con la bocciatura del referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi abbiamo perso un’occasione per migliorare il nostro sistema istituzionale e di governo. La riforma, che pure conteneva alcune soluzioni discutibili (ad esempio sull’indicazione del nuovo Senato da parte delle Regioni, eliminando l’elezione popolare), aveva però diversi pregi: prima di tutto quello di una migliore definizione delle competenze tra Stato centrale e poteri locali.

Si potevano eliminare così tutte quelle sovrapposizioni e quei conflitti che rendono complicata, lenta e piena di ricorsi in tribunale l’amministrazione pubblica.

Per non parlare del superamento del bicameralismo perfetto tra Camera e Senato, della riduzione del numero dei parlamentari e della cancellazione di alcuni organi datati come il Cnel.

D’altra si dice bene: non esistono riforme perfette, promettere palingenesi non è mai una buona cosa.

Meglio un paziente e serio lavoro di miglioramento che può essere sempre sottoposto alla verifica dei fatti.

Nel caso del referendum c’è stato però un altro problema che si ripresenta regolarmente nella nostra vita politica: nessuno ha discusso sul merito. Renzi ha lanciato la sfida: se gli italiani mi bocciano, mi ritiro.

Tutti gli altri, anche nel suo partito, non aspettavano altro per unirsi in una santa alleanza e mandarlo a casa.

«L’uno contro tutti» in Italia finisce quasi sempre con la sconfitta dell’«uno», e così è stato.

Abbiamo votato pro o contro Renzi con tanti saluti alla riforma costituzionale, ci piacesse o no.

Fece il Job Act, aboli’ l’art.18 ed adesso si scopre che i licenziamenti sono diminuiti.

Diede gli 80 euro, definiti mancetta elettorale, e oggi i suoi principali detrattori li portano a 100 e ne ampliano la base.

Gli hanno scagliato contro la Magistratura, i giornali, gli hanno attaccato l’estetica della moglie, la casa, il prezzo delle conferenze, la Maria Elena.

Lo stesso Calenda, che in un primo momento lo ha criticato, adesso contempla una convergenza strategica.

Una domanda, allora. Ma non e’ che lui sia l’unico antipatico, arrogante, presuntuoso che pero ha sempre visto giusto? Che, magari allargando il circolo dei collaboratori, puo portarci fuori dal pantano?

Ho sempre professato la mia simpatia per quel tipo impertinente, antipatico, arrogante che risponde al nome di Matteo Renzi, per cui potrei essere tacciato, correttamente, di essere di parte. Qualche domanda, pero’, la pongo. ultima modifica: da

