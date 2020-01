Viene in mente il povero Carlo Marx che andava faticosamente a studiare nella sala di lettura del British Museum di Londra e lì cercava una strada per il riscatto del proletariato. Zingaretti probabilmente va a studiare la Gazzetta dello Sport al bar. Con alle spalle un secolo di lotte operaie, un paio di biblioteche su rivoluzione e riformismo, alla fine Zinga come unica scelta strategica decide di allearsi ai 5 stelle, cioè all’accozzaglia di teste di cazzo, quelli pilotati dalla Casaleggio e dal comico in disuso.

Non cascano solo le braccia, casca tutto. La miseria della politica italiana è tutta lì. Nessuna visione del futuro, nessuna idea, solo e soltanto un’alleanza con gente improbabile per accattare un po’ di voti a fare massa. Per fare poi cosa? Ma non importa. Per stare a galla?

Ma c’è di peggio. Da più segnali si avverte che il Pd si va grillizzando. Il grillismo, che non a caso è stato messo a punto da un idiota, ha una base concettuale semplice: tutti avranno tutto, paga lo Stato.

Già gli 80 euro di Renzi erano una mancia (non me ne vogliano i renziani doc), adesso fra suoni di trombe e di tamburi la mancia viene portata a 100 euro. Evviva, patria generosa, che distribuisce denaro inesistente, cioè debiti. Pagheranno i posteri. Ma chi se ne frega, noi mica saremo lì.

Questo Stato che senza cambiare una virgola di se stesso riesce comunque a tagliare le tasse e a distribuire denaro alla gente è un capolavoro mondiale. E gli sprechi, e la troppa gente negli uffici, e la burocrazia? Dopo. Dopo Zingaretti e dopo Casaleggio. Cioè mai.

PD TARGATO GRILLO Si continua a distribuire denaro che non esiste, ma tutti sono contenti.

