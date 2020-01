Spero che non si rottami sulla base dell’età anagrafica . Spero si rottami per un pensiero vecchio , una vecchia visione …mentre la Storia e’ ora.C’è tempo per la rottamazione c è da salvare l’ITALIA, e si goda la sua splendida famiglia in questa ITALIA che deve tornare VIVA !!!!

Matteo vedere la tua bellissima famiglia incoraggia anche ascoltare le tue proposte quando parli di famiglia perché sei esempio di una famiglia vera vissuta e non a chiacchiere.E’ una battuta carina! Ma nel merito ti accorgerai con gli anni che non esiste età per rottamarsi o essere rottamati. Il cervello è molto longevo. Poi ce chi ne ha poco pure a 30 anni, e non esiste cura… Ciao Matteo, e complimenti per la tua bella famiglia, siete belli….mi si allarga il cuore quando vedo che esiste anche gente come voi …..il bello esiste in questo mondo !….non perdiamoci d’animo …e nessuno parli di rottamazione !….ok ?

RENZI:L’impresa più bella sono i nostri tre figli. Ho ancora tempo davanti per essere rottamato. ultima modifica: da

