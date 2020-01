MA QUELLO SCHIFO DI VIDEO, GLI INSULTI E LE MINACCE STANNO ANCORA TUTTI LI!”E’ stato un errore”. Questo il leader della Lega Matteo Salvini ha detto a “Non è l’Arena” a proposito del video pubblicato sulla sua pagina facebook in cui si ironizza sul discorso impacciato del ragazzo dislessico Sergio Echamanov a una manifestazione delle sardine.

MA L’errore – MADORNALE SEI TU : Salvini! È lui un errore umano….ma che pagheremo tutti….perché c’è chi lo osanna considerandolo il salvatore della patria. Chissà a cosa ci porterà questa ignoranza.È stato un errore ,ma quanti errori deve ancora fare perché la gente capisce il vero valore di Salvini. Comodo dire cavolate e poi dire che è un errore, questi errori sogno già troppi, tappati la bocca e sparisci

Giletti da molto tempo ha annusato aria di vittoria di quel signore e si adegua velocemente. Ormai non si contano più quelli come lui.Non è grave che lo scriva, ma è grave, per chi si presenta per un ruolo di primo piano della vita politica, solo avere questi pensieri. Giletti e S… uguali. Un giornalista quello che fa fare un monologo ad un politico in piena campagna elettorale? Nutro seri dubbi. Mi ricorda un buio periodo della storia. Mala tempora currunt, ma resistere, resistere, resistere è un dovere.

Giletti sei patetico non pensavo che fossi finito così in basso naturalmente anche i tuoi colleghi

Salvini dice che il video sul ragazzo dislessico "è stato un errore". E allora perché è ancora lì?

