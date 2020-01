TUTTA L’IPOCRISIA DI MAURIZIO LANDINI! Sei 50 anni avanti rispetto a tutti !per forza arrivano,capiscono, in ritardo.

Per capire come funziona una certa sinistra italiana bisogna seguire Maurizio Landini. Quando nel 2014 il Governo Renzi mise 10 miliardi per il ceto medio, con gli 80€, Landini criticò. Oggi il Governo Conte mette 3 miliardi per il ceto medio, allargando gli 80€, Landini applaude. Io sono felice che gli 80€ finalmente siano apprezzati da tutti. Ma quanta ipocrisia c’è in questo atteggiamento del segretario della CGIL? Un sorriso, viva l’Italia!

Landini stranissimo personaggio pronto a criticare aspramente il governo Renzi Gentiloni salvo poi tacere vergognosamente Durante il governo di centro-destra.Hai ragione Matteo… Siamo un pochino ipocriti.. Per non aggiungere altro…

Ricordatevi sono tutti i sindacati che patteggiato col governo, e non fanno niente per noi, i vostri padri si facevano picchetto fino a quando non si mettevano d’accordo che duravano 2,3 settimane e nessuno entrata in fabbrica questo bisogna fare.Sono mentalmente comunisti, senza essere coscienti che questa ideologia ha portato solo fallimenti.Sono ipocriti e paradossali, aveva ragione Craxi : I comunisti sono come i ravanelli Rossi fuori bianchi dentro.

