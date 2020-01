Autostrade, Renzi prova a stoppare la revoca della concessione

Uno Stato serio lascia alla magistratura il compito di stabilire chi sono i colpevoli del crollo del Ponte Morandi. Invece di indebitarsi con la nazionalizzazione o di perdersi in una disputa legale per la revoca, il governo deve semplicemente pretendere standard più alti

L’ottava economia del mondo non si può comportare come l’asilo mariuccia, usando come arma di dialettica politica i 43 morti di una tragedia. «Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi chiedono e devono avere giustizia» ha detto Di Maio. Giusto, ma a farla ci penserà la magistratura non il Movimento Cinque Stelle o il Partito democratico. Nessuno, neanche il ministro degli Esteri si può arrogare il diritto di rappresentare il dolore di chi ha perso un proprio caro. La politica ha un altro compito: far sì che non accada più una cosa del genere. E soprattutto elaborare la soluzione più intelligente ed efficiente per farlo, costringendo chi ha fornito un cattivo servizio ad adeguarsi ad alti standard. Ovvero: ammodernare i ponti, i viadotti, le autostrade in gestione, aumentare gli investimenti, le assunzioni e la manutenzione.

Racconta l’onorevole Raffaella Paita, di Italia Viva, che l’articolo 35 del decreto Milleproroghe così come è stato approvato dal governo non funziona. Anzi nei fatti rischia di pesare sui conti pubblici per l’indennizzo, seppur ridotto, da riconoscere ad Autostrade per l’Italia per gli investimenti non ancora ammortizzati da parte del gestore in caso di revoca della concessione. Ma Paita sostiene che le preoccupazioni maggiori, se il Milleproroghe dovesse essere approvato senza correzioni, riguarderebbero la sicurezza delle infrastrutture. Un articolo del Corriere della Sera svela come sarebbero migliaia i ponti e i viadotti a rischio perché l’Anas non riesce a monitorarli a sufficienza per scarsità di risorse e di personale. La stessa Agenzia deputata ai controlli, la Ansfisa, è nei fatti ancora una scatola vuota priva di ispettori in grado di vagliare la tenuta e gli investimenti sulla rete delle strade non a pedaggio in tutta Italia.