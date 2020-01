Che succede? Gli assenti hanno sempre torto. Vale per il caso Gregoretti-Salvini e per la crisi della Libia. Chi non è sul campo alla fine perde. Così la maggioranza non si presenta alla riunione della Giunta per le autorizzazione del Senato e lascia a Matteo Salvini l’unica vera opzione possibile – auto-rinviarsi a processo – mentre il Partito democratico e i Cinque Stelle fanno la figura dei disertori, prima di tutto davanti ai loro elettori. Una politica autolesionista incomprensibile, soprattutto per il Pd. In Libia chi non ha boots on the ground, stivali sul terreno, gli assenti sul piano militare (e dunque politico) perdono il giro di tavolo della Conferenza di Berlino, l’Italia più di tutti, con questa sua politica parolaia, senza coraggio, imbelle, incurante dell’interesse nazionale, piccola piccola, alla ricerca di un posto in prima fila (e non si tratta, come vedremo, di una semplice metafora) senza fare nulla di concreto per conquistarselo. La Libia è lo specchio della nostra incapacità di essere nazione, la prova che la nostra classe politica è unfit, inadeguata. Presenza è quella di Trump oggi a Davos (e dei suoi avvocati a Washington per il round al Senato dell’impeachment). Influenza è quella del nuovo coronavirus cinese, un memento, la partita più insidiosa per l’uomo, la minaccia biologica.

Che succede? Gli assenti hanno sempre torto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo