CRONACHE DI ORDINARIA INQUISIZIONE Da gran signora, Maria Elena Boschi non ha sfoderato gli artigli davanti agli attacchi della Gruber.

Dopo quaranta minuti di interrogatorio, condotto con le usuali e collaudate procedure inquisitorie, mutuate direttamente da Bernardo Guy (ricordate “Il Nome della Rosa”?) e Tomàs de Torquemada, in tre contro una, e vai a chi picchia più forte, la maitresse della indipendente e liberissima rete La7, l’incontrastata regina delle otto e mezzo, nonché incrollabile, fiera ed arcigna paladina dei diritti delle donne, di tutte le donne (quasi tutte, come vedremo…), dopo quaranta minuti di interruzioni e battibecchi, dicevo, con voce flautata e sguardo sornione ha interrogato la vittima di turno sulla sua ultima storia d’amore, ahimè da poco terminata, pare, informandosi se per caso non ne fosse già cominciata un’altra. Sa, l’informazione è l’informazione, ha le sue esigenze, o no?

Così, come un Alfonso Signorini qualunque (il direttore del vangelo del gossip “Chi”). Come un Lele Mora dei vecchi tempi. Oh, basta là, si direbbe qui in Sabaudia!

E chi era la vittima designata, vi starete chiedendo? Chi era l’oggetto di così tanta morbosa curiosità da pettinatrice (mi perdonino le shampiste, oneste lavoratrici, usualmente precarie e sottopagate)?

Chi era? Ma ovviamente l’angelica eppur tostissima Maria Elena Boschi, rea di essere (tutto in una volta) molto più giovane, molto più bella, molto più intelligente, e soprattutto rea di essere un’importante esponente di Italia Viva (vade retro, Renzi!!).

La quale Maria Elena, da gran signora, ha risposto educatamente, dolcemente, con quel tanto che serve di understatement, rinunciando a sfoderare, come forse avrebbe dovuto, artigli affilati come lame.

E allora lo chiedo io alla soave maitresse, paladina dei diritti delle donne, fiera alfiera del #metoo e di ogni rivendicazione paritaria:

“Avrebbe mai fatto la stessa innocente domandina ad un politico di sesso maschile, che so, Zingaretti, Conte, i suoi amici Bersani e D’Alema? O al sodale di sempre Marco Travaglio? L’avrebbe mai fatto?”

La risposta è NO, ovviamente. No, perché la suddetta signora rispetta il maschio potente (o presunto tale), ma sbeffeggia la presunta avversaria; e si crede intoccabile, mica come un Amadeus qualunque, crocifisso sui media per giorni per due innocenti battutine sanremesi. Lei crede di potere gestire come desidera la sua doppia, tripla, multipla, morale.

Ecco, questa è l’informazione che passa per i nostri media.

Dite che non conta? Dite che è irrilevante? Dite che ben altri sono i problemi? Vero, ben altri. Ma attraverso quel quadrato luminoso acceso nei tinelli d’Italia passa anche l’opinione corrente, passa il sentimento popolare, che NON “nasce da meccaniche divine” (Franco Battiato), ma da ben più bassi istinti belluini, dal servilismo e dalla legge del (presunto) più forte.

Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male…

CRONACHE DI ORDINARIA INQUISIZIONE Da gran signora, Maria Elena Boschi non ha sfoderato gli artigli davanti agli attacchi della Gruber.

