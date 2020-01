Il PD è morto da prima ancora di essere nato.Matteo Renzi ha fatto emergere la loro vera natura

Il PD è morto da prima ancora di essere nato.

· Troppe sono state e lo sono ancora adesso al suo interno e fra i suoi elettori le resistenze alla visione della realtà economica, politica e sociale del mondo; che non è più quello di una visione, solo dogmatica, e non pragmatica riformista, delle geniali intuizione economiche di Karl Marx del 1848.

· Quelle resistenze si manifestarono, subdolamente ed in modo pervadente, fin dal tempo della Bolognina e del Congresso di Rimini, che impose, fra lacrime di coccodrillo ed adesione solo di facciata alla fine del PCI, una brutale bocciatura di quel galantuomo che fu Achille Occhetto.

· I Post comunisti pensarono, in seguito di risolvere la implicita contraddizione della fine delle loro certezze ideologiche e dogmatiche, senza però rinunciare alla loro pretesa superiorità; di analisi e di pensiero su tutto ciò che Doveva avere il loro Imprimatur per essere veramente progressista.

· E la questione fu risolta unendosi nei DS, agli ex democristiani di sinistra in una sorta di nuovo catto-comunismo di fine XX secolo.

· Per poi accettare, con grande fastidio, subdolamente accettato pressoché alla unanimità, anche la nascita del PD al Lingotto con Walter Veltroni, ma poi la conseguenza affermazione di Matteo Renzi ha fatto emergere la loro vera natura:

· Sono Estranei a qualunque possibilità di governare in modo veramente democratico, trasparente, leale e democratico i processi di una società complessa; che nel mondo globalizzato ha rapporti di lavoro, non più legati alle solo grandi imprese metal meccaniche, ma piuttosto alla competizione globale con la produzione di prodotti di qualità, costruiti ed ideati da con lavoratori competenti, caratterizzati da cultura, competenza nel lavoro di cui trattasi e duttilità, avendo a disposizione un struttura della Pubblica Amministrazione di pari efficienza e di pari competenza.

