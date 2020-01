Parlamento, politica e tribunale

Siamo di fronte a un tris che ha conseguenze politiche gravi.

1) La maggioranza voleva evitare la riunione della Giunta per le autorizzazioni prima del voto in Emilia e questo strideva con la richiesta reiterata di un giudizio urgente sul caso Gregotti-Salvini, l’intento dilatorio era evidente, dichiarato, ma messo in atto nel peggiore dei modi. Pd e Cinque Stelle volevano evitare che Salvini facesse campagna sul caso Gregoretti, il risultato è che Salvini sul piano della comunicazione potrà dire: sono scappati, non hanno avuto il coraggio di votare, io mi sono sottoposto volontariamente a un giudizio che ritengo ingiusto;

2 ) Dopo aver perso la sfida sul calendario, per imperizia, manovra maldestra, si è scelta la via dell’abbandono della seduta della Giunta, il caso peggiore, quello in cui due gruppi parlamentari (il Pd e i Cinque Stelle) si sottraggono al loro dovere istituzionale, votare sul caso Gregotti-Salvini. Ce ne laviamo le mani accampando come scusa il voto della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, cinque minuti prima trattata come un’eroina per aver integrato il plenum delle Giunta per il regolamento – riequilibrandolo, come chiesto dalla maggioranza – e poi apostrofata come un nemico delle istituzioni perché con il suo voto ha evitato alla Giunta di incepparsi.

3) Il leader della Lega promette di portare in tribunale sul caso anche Giuseppe Conte. Il premier in una lesta giravolta – non è la prima e neppure la più grande – nega che sul caso Gregoretti ci sia anche la sua manina, ma sia Salvini che il presidente della Giunta Gasparri citano episodi concreti sui quali in un processo anche Conte dovrà rispondere alla magistratura. Dice Conte:

Ho già chiarito. Posso solo chiarire le circostanze specifiche e il grado del mio coinvolgimento, poi non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini e alle decisioni della Giunta e dell’Aula. Ho chiarito che il ministro, aveva appena fatto approvare un decreto che aumentava le sue competenze, ha rivendicato a se’ la scelta di se o quando far sbarcare le persone a bordo della Gregoretti. Circa il mio ruolo sull’indirizzo generale io ci sono, e per quel che riguarda il mio ruolo sull’indirizzo di politica generale io ci sono e nella circostanza specifica il mio coinvolgimento è stato sul ricollocamento dei migranti in Europa.

Siamo nel campo manzoniano dell’Azzeccagarbugli, lo scontro è totale e anche Conte, piaccia o meno, è responsabile di questo grave deterioramente istituzionale. In ballo non c’è più solo il voto in Emilia, ma il destino del governo e dell’intera legislatura. Domenica si vota in un clima da duello con la pallottola d’argento sulla strada polverosa di Tombstone.

