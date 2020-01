“Avremmo voluto che questa Giunta valutasse le carte e studiasse le ragioni per cui mandare a processo o meno un ex ministro. Invece, Salvini è interessato solo alla campagna elettorale per le prossime regionali e non gli consentiremo di fare il Gabriele Paolini della situazione, vuole soltanto apparire e stare a giocare all’eroe processato dalla sinistra o addirittura dai suoi colleghi di partito. Questa messa in scena non ci interessa, per cui non parteciperemo come gruppo alla Giunta di oggi”.

La Giunta si è espressa in senso favorevole all’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno, grazie al voto decisivo dei parlamentari della Lega. Ne dobbiamo dedurre che questi ultimi abbiano voluto riconoscere il valore preminente dello Stato di diritto. Il significato del voto non può che essere questo. O sbaglio?

Alla fine si è mandato a Processo DA SOLO, pur di passare da martire e sperare di giocare questa carta in campagna elettorale.

Cari Italiani, spero che almeno questa volta abbiate capito il livello di cialtroneria di questo signore.

SALVINI! Alla fine si è mandato a Processo DA SOLO, pur di passare da martire e sperare di giocare questa carta in campagna elettorale. Cari Italiani, spero che almeno questa volta abbiate capito il livello di cialtroneria di questo signore.

