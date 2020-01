SALVINI! Vuole le elezioni a tutti i costi, ma non le avrà perché non sa fare politica. Un paliaccio pasticcione .

Salvini sta facendo un gran balletto perché sa che se dovesse andare davvero a processo verrebbe condannato. E la sua carriera politica finirebbe. Era già successo con la nave Diciotti (e fu la Bongiorno, grande avvocato, a consigliarlo di non farsi comunque processare). E aveva ragione. Come ha ragione adesso.

Per nostra fortuna Salvini è anche un mezzo bausca in milanese (bullo ignorante e falso). A agosto ha fatto la crisi di governo, convinto di poter andare alle elezioni subito e quindi salire le scale di Palazzo Chigi.

Ma non aveva fatto i conti con Renzi, che lo ha bloccato con il governo con i 5 stelle. Adesso, il pagliaccio pasticcione Salvini è ancora lì che tre pesta acqua nel mortaio perché vuole andare a elezioni. Spera di vincere in Emilia, per poter dire che il quadro politico è cambiato e che quindi bisogna votare.

Già mi immagino le pernacchie di Mattarella e del resto della politica italiana. A parte Salvini nessuno vuole nuove elezioni appunto perché servirebbero a consegnare l’Italia a lui.

Questo governo è pessimo e anche un po’ ridicolo (Di Maio agli esteri, con atlante De Agostini tascabile nella giacca), ma è fatto di puro acciaio e ha un compito preciso: impedire appunto che Salvini salga al potere. Se per avventura dovesse cadere (ai governi capita) se ne farà subito un altro uguale.

Il problema, quindi, è solo apparentemente Salvini, specialista nel mangiare tramezzini impossibili e nel fare gran fracasso, ma in fondo sotto controllo.

Il problema vero è il Pd, che sembra davvero morto. Zingaretti e i suoi sono impegnati ormai da settimane in una sorta di seduta zen interminabile di cui a tutti sfuggono gli scopi. Ormai hanno meditato talmente tanto che l’universo non dovrebbe più avere segreti per loro.

Hanno avuto anche l’assist delle sardine (migliaia di persone in piazza), ma sembra che non sia servito a niente. Loro, sempre chiusi al Nazareno nella loro seduta zen, come se il paese fosse altrove, lontano migliaia di miglia.

Non si è mai visto fare politica così. Forse è una nuova tecnica: io sto zitto e il popolo spontaneamente apprezzerà e verrà a me. Solo che immaginare dei fan di Zingaretti in giro per il mondo risulta difficile.

L’unico che si agita, meritoriamente, è Matteo Renzi: purtroppo nei sondaggi non arriva nemmeno al 5 per cento. Forse sarebbe ora che Calenda e Bonino capissero che il leader naturale è lui e facessero massa.

Capisco le perplessità. Anche a me un’alleanza con te CALENDA mi risulterebbe difficile, però è ora di decidersi. O adesso o mai più.

SALVINI! Vuole le elezioni a tutti i costi, ma non le avrà perché non sa fare politica. Un paliaccio pasticcione

