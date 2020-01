Vasi non comunicanti della non tregua libica

La tregua è solo sulla carta, dopo la Conferenza di Berlino siamo sempre là, al caro amico ti scrivo, tanto che Serraj ha dipinto così Haftar su Al Jazeera, la tv del Qatar: “Abbiamo un ottimismo solo cauto perché la controparte non rispetta gli impegni e non abbiamo un vero partner per avanzare in un processo di pace in Libia”. Non solo, Serraj va oltre e attacca gli Emirati Arabi Uniti: “Non abbiamo frontiere comuni con gli Emirati, circostanza che ci desta interrogativi sui loro obbiettivi nel loro Paese”. Siamo punto e a capo. Ecco un paio di note rapide dal nostro taccuino:

1) I non-comunicanti. Finchè Serraj e Haftar non si parleranno e staranno allo stesso tavolo, non ci sarà alcun negoziato serio. La pace si fa con chi fa la guerra.

2) Il fattore Erdogan. Il presidente dopo la Conferenza ha detto che la Turchia “non ha inviato soldati in Libia ma solo consiglieri e addestratori”. Anche gli americani iniziarono la guerra del Vietnam così, mandando consiglieri militari. Il sultano è l’uomo pronto a tutto e l’indizio arriva da un tweet del suo portavoce, Ibrahim Kalin:

“Basta guerre per procura e giochi ambigui”, scrive Kalin. E si può star certi che quello è il pensiero di Erdogan. La chiave è tutta nell’ultima frase: “La Turchia continuerà a sostenere il popolo della Libia”. Da leggere così: in tutti i modi. Nessun esercito sul terreno libico ha fatto un passo indietro.

3) La chiusura dei pozzi. I clan che sostengono il generale Haftar – e controllano gran parte del territorio della Libia – hanno chiuso (e non hanno ancora riaperto) il rubinetto del petrolio, compresi quelli degli impianti Eni nel Sud della Libia.

4) La missione Sophia. I leader europei hanno rilanciato la missione Sophia, ma è proprio questa idea a svelare il reale pensiero delle cancellerie più o meno assortite: Sophia è una missione navale, mentre qui il problema è a terra. L’immigrazione è una conseguenza di altri eventi scatenati dalla guerra civile. Alla Germania e agli altri paesi interessa solo una cosa: non ritrovarsi con il problema politico dell’immigrazione dalla Libia. E la pace? Come il paradiso può attendere, va bene l’inferno, purché sia degli altri.

5) Una conferenza tira l’altra. Il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, ha annunciato un’altra Conferenza a Berlino per l’inizio di febbraio. Tutto quello che è organizzato da Maas è da guardare con un sentimento misto, tra il divertimento e il terrore. Egli non è un fulmine di guerra, gli mancano proprio i fondamentali, e abbiamo ancora vivissimo il ricordo di una sua recente visita in Iran dove cominciò sudare freddo mentre i vertici del regime al suo fianco parlavano di guerra e di uscita dal programma nucleare che lui, il nobile Heiko, pensava di poter difendere con un cono gelato in mano. Maas ieri ha attaccato gli Stati Uniti, a Berlino sono ancora innamorati di Soleimani.

6) La prima fila di Conte. A un certo punto della serata è apparso lampante che si stava cercando di mettere in piedi un comunicato per salvare il vertice dal suo esito insufficiente. Mentre Angela Merkel e soprattutto Serghei Lavrov certificavano le difficoltà, il nostro premier Giuseppe Conte twittava come se fosse cambiato lo scenario e l’Italia avesse centrato un obiettivo fondamentale. Propaganda. D’altronde, la cifra di Conte è espressa perfettamente nella scena in cui cerca un posto in prima fila nella “foto di famiglia” del vertice:

Conte dice che “è sciocco” fare valutazioni politiche partendo da queste immagini:

È chiaro che e’ un siparietto in cui ci si può anche divertire in modo strumentale, ma è veramente sciocco, mi rifiuto di pensare che in un dibattito pubblico, giustamente concentrato sulla Libia, possa essere orientato circa il ruolo dell’Italia, a volte sugli altari, a volte sulla polvere, sulla base di una photo opportunity. Ribaltiamola: la Germania era il paese ospitante, gli unici paesi Ue a essere stati invitati erano la Francia e l’Italia.

Ribaltiamola. Conte era in seconda fila, cercava un posto in prima fila.La contemporaneità galoppa, gli eventi corrono, come le influenze.

