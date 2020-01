Virus cinese, riunione d’emergenza dell’Oms

Quattro morti, 224 casi e la conferma della Cina che la trasmissione è avvenuta anche da uomo a uomo. C’è quanto basta per una riunione urgente dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato il Comitato di emergenza per fare il quadro e approntare le contromisure preventive sul nuovo coronavirus (2019-nCoV) che si è diffuso in Cina, focolaio principale nella città di Wuhan. Il comitato si riunirà il 22 gennaio a Ginevra. Attenzione al calendario: l’ondata di nuove infezioni è allarmante perché si avvicina la data del capodanno cinese, la festività annuale più importante del Paese. Da venerdì, centinaia di milioni di persone si muoveranno rendendo il rischio di contagio più elevato e incontrollabile. “Potrebbe essere l’inizio del disastro”, dice alla rivista Nature Seungtak Kim, virologo dell’Istituto Pasteur Korea di Seongnam, nella Corea del Sud. Le parole della virologa Ilaria Capua sono un gong: “Tre coronavirus in meno di 20 anni un forte campanello di allarme. Le mutazioni capaci di rendere i virus aggressivi per l’uomo sono fenomeni legati anche a cambiamenti dell’ecosistema: se l’ambiente viene stravolto il virus si trova di fronte a ospiti nuovi”. Gli ospiti nuovi siamo noi.

