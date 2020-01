Per il guerrafondaio Trump gli ambientalisti sono ‘profeti dell’Apocalisse’

Intervenendo al World Economic Forum di Davos, il presidente Trump ha parlato di quanto sia bravo come presidente e ha bollato gli ambientalisti come ‘pessimisti’

Davanti alla platea del World Economic Forum, Donald Trump ha tenuto il suo discorso, indugiando non poco su quanto lui sia un genio e sul successo che hanno avuto le sue politiche a livello commerciale ed economico, glissando sull’aver quasi fatto scoppiare una guerra mondiale e parlando ovviamente delle imminenti elezioni presidenziali in Usa e della procedura di impeachment di cui oggi è cominciato l’iter al Senato. Il tutto poi condito da un affondo alla ‘sinistra radicale’ e ai ‘profeti dell’apocalisse’ come Trump chiama gli attivisti per l’ambiente come Greta Thunberg, che stamattina ha tenuto il suo panel.

“Questo non è tempo di pessimismo” ha detto Trump, “ma dell’ottimismo. L’ambiente per me è molto importante, gli Usa si uniranno all’iniziativa di mille miliardi di alberi”. E poi, tra i casi di ‘ottimismo’ della volontà, Trump ha citato la Firenze del Rinascimento, con la costruzione del Duomo, durata 100 anni.

