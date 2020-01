Renzi e i RENZIANI fanno saltare il lodo Conte sulla prescrizione.

Doveva essere una bandiera da esibire a conclusione della campagna elettorale in Emilia Romagna ma il leader di Iv rovina la festa a Pd, Cinquestelle e LeU, sollevando dubbi di costituzionalità. Zingaretti: andremo fino in fondo

Il lodo Conte prevede:

a)distinzioni tra Distretti Giudiziari;

b)distinzioni tra colpevoli ed innocenti dopo il primo grado di giudizio.

Dove finisce l’uguaglianza nei confronti della giustizia?……detta così, visto che nell’ambito governativo l’unica formazione scettica su questa ennesima cosiddetta “riforma” è l’area renziana, potrei dare l’impressione di occhieggiare da quella parte: GIURO che e COSI !!…Solo che considerare UNA BANDIERA DA ESIBIRE una riforma che riduce i tempi dei processi ESCLUSIVAMENTE punendo i Giudici che non rispettino i termini, a mio vedere appare come stabilire che il Milano-Roma debba impiegare PER LEGGE 4 ore per arrivare a destinazione: se dopo tale termine non fosse ancora in stazione, il treno si ferma comunque, si multa il macchinista ed i viaggiatori continuano a piedi !!…. Fuori dalla battuta, e tanto per dirne una: ad esempio, COME si stabilirebbe IN CONCRETO un ritardo PER NEGLIGENZA?? E chi lo potrebbe individuare ? Il CSM ??..Oppure, tanto per dirne un’altra, di aumentare gli organici di Giudici e personale tutto (cioè cacciare un bel po’ di soldini) si fa cenno da qualche parte ??..Se non si fanno nemmeno le nozze coi fichi secchi…figuriamoci i processi!!

Renzi fa saltare il lodo Conte sulla prescrizione ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo