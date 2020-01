Che strano destino che ha il nostro paese, passando da una identità politica ad un’altra, improntata da segni di personalismi che,alla fine,riescono ad influenzare le masse degli elettori,indipendentemente dalle teorie che denunciano o dalle prospettive che espongono, anche se poi non vengono realizzate.Stiamo traghettando da un berlusconismo in decadenza,ma ancora non finito,ad un salvinismo tracotante, invasivo,muscoloso, basato sugli slogan e le iniezioni di paura, all’insegna del totalitarismo identitario.Non c’è stato alcun periodo di pausa,tanto da prendere fiato,l’una conseguente all’altra,e tutte e due legate alla stessa origine,dovuta al vuoto politico, verificatosi subito dopo l’evento di mani pulite.Incredibili gli errori commessi da quei partiti che segnarono quel periodo di decadenza politica,tanto da lasciare lo spazio a rigurgiti di estrema destra e alla nascita di movimenti separatisti,assurte addirittura a forze di governo, proprio con lo sdoganamento di queste forze propinatoci da Berlusconi,con la sua discesa in campo.Altro errore madornale,più recente, è stato quello del PD, con un incomprensibile travaglio tra le correnti interne, nel contrastare il referendum promulgato dal segretario dello stesso partito Matteo Renzi.A pensarci bene,oggi sarebbe tutta un’altra storia.

