Chi lo applaude è sicuramente come lui: semplicista, verosimilmente in buona fede, non acculturato e se laureato verosimilmente analfabeta funzionale. Persone che rappresentano purtroppo la maggioranza dell’elettorato ITALICO. e che l’Italia Laica, Liberale, Democratica, Riformista e Progressista non ha ancora imparato a coinvolgere in modo costruttivo; anzi fa del tutto per allontanarla sempre più nelle braccia di quest’uomo o di altri come Lui. Pensate solo alle affermazione del sig. B che con le sue televisioni ha influenzato in negativo più di 20 anni della nostra vita oppure alla tragica apparizione di Beppe Grillo e del suo M5S.E ora non solo ora aggiungiamo la RAI che condiziona le menti della gente debole,e ci troviamo sul baratro della dittatura.Vi ricordate! In Tempi lontani Bruno Vespa ebbe a dire che comunque lui doveva esprimere il parere del suo partito di riferimento in RAI (allora era la Democrazia Cristiana, ora è chiaramente la Lega che a differenza di tutti gli altri presenti in CDA ha una classe dirigente preparata e ma cialtrona). Dunque il problema rimane sempre lo stesso sottrarre la RAI al controllo della Politica. Un solo Canale di vero Servizio pubblico e liberalizzazione delle altre reti. SE VOGLIAMO USCIRNE DA QUESTO SISTEMA DITTATORIALE.

