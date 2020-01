NON SERVE AVERE SUDDITI ALTEZZOSI, E CITTADINI UMILI: Serve!Civilmente, legalmente, pacificamente, facciamo evolvere l’Italia e la UE! Stati democratici: aperti e partecipati.

Come si elimina la burocrazia? Semplice: licenziando i burocrati. La burocrazia non si fa da sola né la fanno i governanti, non avrebbero il tempo né ne sarebbero capaci. Gli unici ad avere interesse a ché essa esista, a poterla generare, ad accrescere continuamente, sono appunto i burocrati: ché da essa traggono giustificazione per la loro presenza e per i loro avanzamenti di carriera e potere. V’è un unico modo di eliminare la BUROCRAZIA: cancellandola con la DEMOCRAZIA. Introducendo cioè il fondamento dell’assunzione a tempo determinato in ogni pubblico impiego, non più limitando la temporaneità al Parlamento. Ma allora perché non lo si fa? Semplice. Non dipende certo dai governanti, ormai pronti a tutto, anche a far la cosa giusta, pur di beccar voti. Lo si deve invece ad una massa deforme ed informe di sudditi che, avendo appreso a leggere e scrivere, ritengono, erroneamente, di saper pure pensare. E così dissipano ogni giorno la propria ed altrui vita in mille inconcludenti fanfaluche da circolo per anziani. La burocrazia scomparirà (e tutto automaticamente si sistemerà per bene) il giorno in cui i sudditi, stufi d’essere tali, si smuoveranno dall’abbandono e, gli stessi cittadini, rivendicheranno la loro Repubblica: esigendo il licenziamento d’ogni assunto a vita nel pubblico impiego ed iniziando ad alternarsi (con ordine, competenza e preparazione) nella Repubblica. A volte l’altezzosità (come nel continuare ad ignorare quanto sopra) mantiene sudditi, al contrario l’umiltà (come nel riconoscerlo esatto) fa risorgere come cittadini. E voilà!

Civilmente, legalmente, pacificamente, facciamo evolvere l’Italia e la UE! Stati democratici: aperti e partecipati. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo