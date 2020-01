Il Statista italiano 2020 ci ha lasciato leggendo un tema, che gli hanno scritto, stando attento alle virgole, ai punti e virgola e alle pause….come usava fare uno con la X! Sarà ricordato, credo, nel giornalino dei piccoli, data la sua statura politica! Ovviamente la sua sola colpa è stata di essersi convinto che le sua capacità non aveva limiti. poteva fare il mestiere di stratega del welfare…e industria nazionale, come poteva fare quello della diplomazia estera. Capace di confrontarsi con personaggi (gli ambasciatori) la cui altezzosa levatura sociale doveva per forza metterlo a disagio, anche se credo che non abbia mai dovuto o voluto avere simili confronti. Ma la cosa più assurda per non dire pazza, è che un paese che si pretende come la sesta…settima potenza mondiale occidentale….si sia permesso di mettersi in mano a questo nanetto…solo perchè un comico ha detto che era bravo! Pazzesco!!

Parere personale Ora che Luigi Di Maio si è dimesso dalla responsabilità diretta del M5S (inutile far notare la estrema contraddittorietà e negatività delle sue dimissioni arrivate a pochi giorni da importantissime elezioni regionali) vengono a mancare tutte le ragioni di opportunità che lo hanno portato alla carica di Ministro degli Affari Esteri.

Sarebbe bene che venisse rimosso perché non solo perché acuisce il discredito verso l’Italia con la sua stessa presenza, ma visti i danni procurati dalla sua cosiddetta azione in Libia, sia per la stabilizzazione dell’area che per gli interessi strategici dell’Italia (pensate cosa possa aver pensato di Lui, quella volpe capace di quadruplo e quintuplo gioco di Erdogan).

É sufficiente sostituire agli Esteri Di Maio con uno qualsiasi fra gli alti funzionari di quel Ministero; che esprime il meglio del Meglio di tutta la nostra pubblica Amministrazione.

E adesso saremo Noi a pagare il prezzo di questo enorme disastro politico ‼️Gli Italiani che li hanno votati in massa e sostenuti, adesso cosa pensano di tutto questo ⁉️ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo