La nave affonda e i topi scappano, come l’altro “compare”, il bibitaro dei 5 stalle.

Dimissioni del direttore Lucia Annunziata, il comunicato del Cdr di HuffPost Italia. Nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, il direttore di HuffPost Italia Lucia Annunziata ha comunicato le sue dimissioni alla redazione. Una decisione in linea con la formula “nuovo editore, nuovo direttore”.

L’ANNUNZIATA! Ha avuto il trattamento che si riserva ai servi quando non assolvono al loro compito ovvero, non lo fanno nei migliori dei modi. In fondo, l’editore GEDI, nel passaggio generazionale, dal padre ai figli, vuole ancor più disponibilità a farsi portatori d’acqua per abbeverare coloro che si ritengono perturbatori dello Status Quo, in questo caso i 5 Stelle.E contro i liberal riformisti cioè ITALIA VIVA Finché costoro non saranno annientati, il livello dell’aggressione va portato alla massima intensità, il letame, se prima era sparso a palate, ora si passi alla ruspa. Ciò, dovesse costare anche la perdita di migliaia di lettori, ne sarebbe valsa la pena.

La direttrice e la sua redazione avranno pur avuto tanti difetti, ma almeno si sapeva chiaramente con chi stavano e contro chi, e non lo nascondevano per niente. Puoi essere fazioso finché vuoi ok dentro certi limiti , certo almeno non prendi per i fondelli nessuno facendo finta di essere super partes.Per questo da parte mia e una giornalista che, se non riconfermata, non sarò certo io a rimpiangere. Ottima penna, ma insopportabile ed antipatica quando diventa sfacciatamente faziosa e eticamente bugiarda nel esporre le realtà delle situazioni politiche. E purtroppo le capita spesso.

Bene! Che ci sia un nuovo direttore che sappia fare il giornalista,che racconti i fatti e che non sia fazioso e bugiardo se sara cosi tutto ok . Per questo Gentile Direttore, illuminaci, parlaci dell’editore precedente ma anche futuro, parlaci se ci saranno o no dei meccanismi di condizionamento della libera espressione del pensiero, anche di quello più debole, della censura. Facci sapere perché la speranza di vero giornalismo e l’ultima a morire. Auguri di cuore per il futuro.

MA! Probabilmente il nuovo editore vuole un direttore ancora più spalmato sugli interessi della proprietà. A tal scopo mi permetto di suggerire la Regina dei Centrotavola, Lilli Gruber. Chi meglio di lei , forte con i deboli debole con i forti, potrebbe soddisfare il citato requisito?

La nave affonda e i topi scappano, come l’altro “compare”, il bibitaro dei 5 stalle. ultima modifica: da

